معز شقشوق: سلط الإشراف بصدد الإعداد لإجلاء التونسيين العالقين بالمغرب

تونيسار: ديون بـ2.2 مليار وعودة خطّي طرابلس وبنغازي

عودة خطوط ليبيا

تسريح عمال تونيسار

اتّفاقية السماء المفتوحة

علّق وزير النقل واللوجيستيك معز شقشوق في برنامج ميدي شو على موزاييك اليوم الأربعاء 14 أفريل 2021 على حادثة الشجار التي جدّت على متن طائرة للخطوط التونسية في مطار اسطنبول، معبرا عن أسفه لمشاهد مماثلة.وقال الوزير إنّه ينتظر تقرير الإدارة العامة، متابعا' القوانين مش قاعدة تتطبق، ويؤسفني ما رأيته في الطائرة..كان جاو في طيارة أخرى تصير هكاكا؟ هناك تهور وعندنا إحساس بالإفلات من العقاب في كل مرة..'وفي حديثه على قضية إيقاف مضيفات في مطار مرسيليا بشبهة تهريب سجائر، لفت الوزير إلى وجود 'مافيا 'تهريب سجائر' في تونيسار، مشددا على أهمية وقف التّساهل مع التهريب والتّحيل.وتابع في هذا الإطار ' علينا أن نفهم أن كل مذنب وجب أن يعاقب، وكل من تورط في هذه الشبكة سيعاقب.. ونحن اتصلنا بسلط الإشراف وطلبنا تحقيقا معمقا في الغرض..''وتحدث معز شقشوق عن وضعية الخطوط التونسية، مؤكدا أن ديون المؤسسة لفائدة البنوك والمزودين هي في حدود 2.2 مليارا.ولفت إلى أن ديون المزودين على غرار الشركة التركية 'تاف' وديوان الطيران المدني والمطارات، تناهز الـ1300 مليون دينار.وفي موضوع متصل، قال وزير النقل إنه تم استئناف خطوط طرابلس وبنغازي يوم 27 أفريل ، بمعدل 3 أو 4 رحلات أسبوعيا.وحول تعليق المغرب لرحلاته الجويّة مع تونس، أكد معز شقشوق أن سلط الإشراف بصدد الإعداد لإجلاء التونسيين العالقين هناك.وفي حديثه عن الوضعية المالية للشركة وإمكانية تسريح أعوان، قال الوزير إن موضوع التسريح مطروح، وسيتم فتح هذا الملف الأسبوع القادم .وشدد شقشوق على أهمية التفكير في كيفية توظيف الأعوان قبل تسريحهم، لافتا إلى أن وضعية الناقلات الجوية صعبة اليوم.كما أكد أن الدولة بصدد ضخ أموال لتونيسار لخلاص ديون بنكية، مشيرا إلى أن 80 بالمائة من هذه القروض تمت بضمان من الدولة.وعن اتفاقية السماء المفتوحة، قال وزير النقل إنه سيتم قريبا إمضاء اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن الوضع الوبائي أجّل إمضاءها.ولفت الوزير إلى أن هذه الاتفاقية ستمكن من تنشيط المطارات التونسية وتحسين مردوديتها، قائلا ' تونيسار لازم تخدم على الجودة .. ونريد إستراتيجية واضحة للنهوض بالشركة وبصورة تونس ككل..'المصدر - موزاييك