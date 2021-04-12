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سعيد في كلمته بمناسبة شهر رمضان: الله توجّه بكلامه إلى المسلمين لا إلى الإسلاميين

Publié le Lundi 12 Avril 2021 - 21:01 قراءة: 0 د, 25 ث
توجه الاثنين 12 أفريل، رئيس الجمهورية قيس سعيد من جامع الزيتونة المعمور بكلمة إلى الشعب التونسي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وهاجم رئيس الجمهورية في كلمته "الاسلاميين" واتهمهم بالوقوف وراء مناورة كبرى لتقسيم المجتمع.


وقال في كلمته "الله توجّه إلى المسلمين والمؤمنين وليس إلى الإسلاميين'' متابعا ''ربنا قال يا أيها الذين آمنوا.. وإبراهيم كان مسلما ولم يكن اسلاميا".
وأضاف ''جمعية العلماء المسلمين لم تكن جمعية العلماء الإسلاميين.. هذا الفرق وهذه المناورة الكبرى التي يقصد منها تفريك المجتمع وتقسيمه".




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