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في اليوم13 للحملة الوطنيّة للتلقيح ضدّ فيروس كورونا... العدد الجملي للملقّحين: 32026 شخص

Publié le Vendredi 26 Mars 2021 - 14:10 قراءة: 0 د, 34 ث
تواصلت الحملة الوطنيّة للتلقيح ضدّ فيروس كورونا بتاريخ أمس الخميس 25 مارس 2021 ليومها الثالث عشر على التوالي في مختلف مراكز التلقيح الـ 25 المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية وفق الإستراتيجية الوطنية للتلقيح المتّبعة من قبل وزارة الصحة.

ويجدر الإشارة إلى أنّ عدد المسجّلين على منظومة evax بلغ إلى حدود البارحة الخميس 700151 شخصا، فيما بلغ عدد المطعّمين بالجرعة الأولى للقاح 32026 شخصا باعتبار الـ 5486 الذين تمّ تلقيحهم البارحة وفق الأولويات المرسومة بالإستراتيجة الوطنية للتلقيح.


وتذكّر وزارة الصحة أن الأولوية رقم 1 تشمل الإطار الطبي والأشخاص البالغ عمرهم 75 سنة فما فوق، كما تجدّد دعوتها كافة المواطنات والمواطنين الراغبين في تلقّي التلاقيح المضادّة لفيروس كورونا إلى التسجيل على منظومة evax المخصّصة للغرض




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