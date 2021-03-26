استغرب الخميس 25 مارس، القيادي بائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي تركيز بعض الشخصيات السياسية والاعلامية على ما سمّاها حادثة المطار بعد منع سيّدة من السفر بحجة أنها مشمولة بالاجراء الحدودي اس 17.وقال العلوي مشيرا الي عملية تضخيم وتهويل الحادثة "حادثة المطار أصبحت مثل حادثة سراييفو، الّتي أدّت إلى اندلاع الحرب العالميّة الأولى".وتابع قائلا "كلّ قوّاد يأخذ الكلمة حتّى في موضوع التّكاثر الجنسيّ عند النّباتات، يجب أن يبدأ بالتّذكير ب"غزوة المطار"، والتّنديد باعتداء ستّة نوّاب عزّل على 200 من النّقابيين الأمنيّين المسلّحين والموظّفين والدّخلاء البلطجيّة والمهسترين" وعلق بالقول "غرباء في طريق الحقّ، وسنمضي فيه إلى النّهاية".