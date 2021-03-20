تدرب على المتفجرات ..8سنوات سجنا في حق عائد من صفوف داعش الارهابي

باب نات - اصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما ب8 سنوات سجنا في حق عائد من القتال في صفوف داعش الارهابي ،بعد أن تلقى تدريبات في صفوفه ودروس دينية وفقهية تحرض على الجهاد، وكشف ملف القضية ان المظنون فيه تبنى اثر الثورة الفكر التكفيري المتشدد بعد أن حضر في الخيمات الدعوية التى نظمها عناصر انصار الشريعة المحظور التى كانت تحرض على النفير الي سوريا فقرر التسلل الى ليبيا ثم سافر الى تركيا وأنظم الى تنظيم داعش الارهابي .



هذا واصدرت هيئة المحكمة حكما ب48سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق 3متهمين اخرين في ملف القضية محالين بحالة فرار .



