   Abdelwahab - عاشق الروح  

المشيشي: لن أتخلى عن مسؤوليتي ... والاستقالة غير مطروحة

Publié le Samedi 06 Mars 2021 - 10:44 قراءة: 1 د, 4 ث
علق رئيس الحكومة هشام المشيشي على وضع شرط استقالته شرط الانطلاق في الحوار الوطني , قائلا ’ هذا الكلام لا معنى له ,مضيفا لقد سبق و وقلت بأن مسألة الاستقالة غير مطروحة لان تونس في حاجة إلى للاستقرار و إلى حكومة تستجيب للتطلعات.

و قال المشيشي لنا معارك تلهينا عن المناكفات السياسية أو تسجيل النقاط السياسية التي انا غير معني بها.


وتابع قائلا ,نحن أيادينا دائما ممدودة للحوار ,مضيفا المعارك ضد طواحين الريح انا لا اجيدها.

وكان الأمين العام للاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي صرح بالامس لصحفية الصباح بأن ما يصله من معلومات يفيد بأنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد يشترط استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه حتى ينطلق الحوار الوطني، الذي دعا إلى تنظيمه اتحاد الشغل لإنقاذ البلاد من أزمتها.

يشار الى أن تونس تعيش منذ اكثر من شهر ،على وقع أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد (11 وزيرا) الذين تمت تزكيتهم بالبرلمان في 26 جانفي المنقضي ،أمام تواصل احتراز رئيس الجمهورية قيس سعيد على طريقة التحوير الوزاري، ورفضه لتعيين بعض الوزراء الذي قال انه تعلقت بهم قضايا فساد وقضايا تضارب مصالح، مما خلق أزمة سياسية دستورية بينه وبين رئيس الحكومة.

وامام عدم تمكن الوزراء الجدد من اداء اليمين الدستوري ،قام رئيس الحكومة هشام مشيشي بإعفاء خمسة وزراء شملهم التحوير الوزاري الأخير وتكليف عدد من أعضاء الحكومة المباشرين بمهام الوزراء المعفين، بالنيابة



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 221832

Sayada  (France)  |Samedi 06 Mars 2021 à 11h 47m |           
Pour les psychologues, la personnalité psychorigide est un mécanisme de défense lié à des troubles obsessionnels. On parle ainsi de personnalité obsessionnelle. La personne psychorigide souhaite tout régenter et tout contrôler car c’est une personne angoissée qui n’arrive pas à s’adapter aux bouleversements. Le fait de tout contrôler est une façon de contenir ses angoisses.

Sayada  (France)  |Samedi 06 Mars 2021 à 11h 41m |           
La névrose obsessionnelle est un trouble majeur reconnu par les psychanalystes. L'obsession est à la base de la névrose. Des idées obsédantes et la compulsion à accomplir des actes indésirables caractérisent ce trouble. Le traitement repose sur la psychanalyse et la prise d'anxiolytiques ou d'antidépresseurs.



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