هذا ما قرره القضاء في قضية الشهيد عبد العزيز المحواشي

باب نات -

شرعت اليوم الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية عدد 10 المتعلقة بالشهيد عبد العزيز المحواشي الكاتب الخاص لعلي السرياطي (لما كان هذا الاخير مديرا عاما للامن العسكري ثم انتقل بعد ذلك معه الشهيد إلى وزارة الداخلية ) الذي تم قتله تحت التعذيب.وبالمناداة على عائلته حضرت ارملته لطيفة الدريدي وتمسكت بما سجل عليها في جلسة سابقة ولم يحضر بقية المتضررين ،ولم يحضر الشاهدان في القضية .وحضر محامو عائلة الشهيد عبد العزيز المحواشي وفوضوا النظر للمحكمة في استدعاء الشاهدان المذكوران لسماعهما وتهيئة القضية للفصل .بالمناداة على المنسوب لهم الانتهاك وهم كل من عبد الرحمان القاسمي تبين انه لم يحضر ولم ترد نتيجة تنفيذ بطاقة الجلب القضائية في حقه، كما لم يحضر زهير الرديسي ورجغ استدعائه بدون انجاز ،كما تخلف فيصل الشواشي عن الحضور وتعذر االتبليغ لكونه مقتضب الهوية وللعنوان كما لم يحضر فرج الجويني الذي تبين انه مجهول المقر ورجعت مكاتبة وزارة الداخلية في شأنه سلبية ،علي السرياطي وقدمت محامية في حق محامي السرياطي ما يفيد ان منوبها يعاني من وعكة صحية وادلت بشهادة طبية في حقه تمكنه من راحة لمدة 15 يوما ، طالبة التأخير لاحضاره كما لم يحضر المنسوب له الانتهاك محمد علي القنزوعي وكان نبه عليه بالحضور،كما لم يحضر المنسوب له الانتهاك عزالدين جنيح ولا محاميه وتبين انه لم يمتثل لقرارات المحكمة التى الزمن بالحضور حيث رجعت بطاقة جلبه بدون انجاز.كما لم يحضر عبد الله القلال وكان قد بلغه الاستدعاء شخصيا كما لم يحضر الصادق شعبان ورجعت بطاقة جلبه سلبية كما لم يحضر عياض الوردني وكان قد حضر في جلسة سابقة وطلبت محاميته التاخير لاحضار منوبه كما لم يحضر فتحي عبد الناظر كما تبين أن بن علي وافه الاجل المحتوم .وقد قررت المحكمة تأخير القضية أثر الجلسة لتحديد موعد لها ولاتخاذ الاجراءات المناسبة في حق المنسوب لهم الانتهاك الذين لم يحضروا.