لطفي زيتون: سنصبح غير قادرين على الاقتراض نتيجة النفاق الجماعي والخزعبلات الدستورية

قال القيادي السابق في حركة النهضة لطفي زيتون في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان النفاق السياسي والاجتماعي طيلة 10 سنوات اوصلنا الى عدم قدرة البلاد على الاقتراض.وكانت وكالة الترقيم "موديز"، خفضت مساء الثلاثاء، ترقيم اصدار العملة الاجنبية والعملة المحلية لتونس من B2 الى B3 مع الإبقاء على افاق سلبيةويحيل هذا التخفيض وفق معايير الوكالة على ان المرحلة القادمة قد تتسم بمزيد تخفيض الترقيم السيادي لتونس الى - CAA1 اي ان البلد قد يصبح مصنفا في موقع عالي المخاطر بمعنى عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية.كما قامت "موديز" بالتخفيض في ترقيم سندات ديون البنك المركزي التونسي بالعملة الاجنبية المضمونة وغير المضمونة من الصنف -B2- الى -B3- مع الإبقاء على افاق سلبية باعتبار ان البنك المركزي هو مسؤول من الناحية القانونية على خلاص كافة الإصدارات الرقاعية للحكومة.وابرزت الوكالة ان توجهها الى ترقيم B3 يعكس ضعف الحوكمة في تونس في مواجهة تفاقم التحديات الاجتماعية، مما يحد من هامش مناورة الحكومة على مستوى قيامها بإصلاح الجباية والقطاع العام بما من شانه ان يضمن استقرار قدرتها على التصرف في الدين العام." ونس إلى أين؟؟ترقيم موديز B3 هو الأخير قبل الدخول في صنف C متاع الدول غير القادرة على الدفع وإلي ما يسلفها حد.علماً أننا قبل 10 سنين كنا في صنف A. نواصلو توا النفاق الجماعي إلي عايشين فيه والخزعبلات الدستورية.علماً أننا قبل 10 سنين كنا في صنف A. نواصلو توا النفاق الجماعي إلي عايشين فيه والخزعبلات الدستورية."