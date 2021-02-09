الجرندي يهنئ عبد الحميد دبيبة إثر انتخابه رئيسا جديدا للحكومة الليبية

باب نات -

تقدم يوم أمس عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في اتصال هاتفي، بخالص التهاني لعبد الحميد دبيبة، إثر انتخابه رئيسا جديدا للحكومة الليبية، متمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه.ووفق بلاغ للخارجية, مثلت هذه المكالمة مناسبة، أكد خلالها عثمان الجرندي، حرص تونس من منطلق ما يجمعها بالشقيقة ليبيا من روابط أخوة وعلاقات جوار ومصير مشترك، على مواصلة مؤازرة الأشقاء الليبيين حتى يستكملوا مسارهم السياسي التوافقي بنجاح ويتفرغون لبناء المؤسسات الدستورية ولجهود الإعمار.من جانبه، ثمّن عبد الحميد دبيبة موقف تونس الثابت من الملف الليبي ودعمها للمسار السياسي السلمي التوافقي في ليبيا دون سواه لحل الأزمة الليبية.كما أعرب عن شكره لتونس على الدور الإيجابي والبناء الذي لعبته لدفع جهود المصالحة بين الليبيين من خلال استضافتها لملتقى الحوار السياسي الليبي بدعم من رئيس الجمهورية قيس سعيد، مشيرا الى أن ملتقى تونس مثل لبنة أساسية في نجاح مخرجات ملتقى جنيف الاخير والذي أسفر عن انتخاب سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا.والجمعة، صوت ملتقى الحوار السياسي الليبي، في جنيف، على قائمة الدبيبة، لإدارة شؤون البلاد مؤقتا، حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.وتضم القائمة الفائزة أيضا محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس.وأمام الدبيبة، 21 يوما (منذ الجمعة) لتقديم تشكيلة حكومته إلى مجلس النواب من أجل منحها الثقة، وفي حالة تعذر ذلك يتم تقديمها لملتقى الحوار السياسي.وتعاني ليبيا منذ سنوات صراعا مسلحا، حيث تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.