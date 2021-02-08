رئيس الجمهورية يهاتف محمد المنفي المنتخب رئيسا للمجلس الرئاسي الليبي

باب نات -

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح اليوم الإثنين 8 فيفري 2021 اتصالا هاتفيا مع محمد المنفي الذي تم انتخابه رئيسا للمجلس الرئاسي الليبي يوم الجمعة 5 فيفري 2021.وأعرب رئيس الدولة عن عميق ارتياحه لنجاح هذه الانتخابات التي تعدّ حدثا تاريخيا لأنها نابعة من إرادة الليبيين أنفسهم.وذكّر رئيس الجمهورية في هذا السياق بأن الحلّ الدائم للأزمة في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا ليبيا ليبيا، وهو الموقف الذي كان عبر عنه في العديد من المناسبات وخاصة خلال احتضان تونس لملتقى الحوار السياسي الليبي الأول في شهر نوفمبر 2020 .كما أكّد رئيس الدولة بالمناسبة حرصه على أن تظل العلاقات بين تونس وليبيا علاقات بين شعب واحد تجمع بين أفراده روابط متميزة عبر التاريخ.ووجه رئيس الجمهورية الدعوة للسيد محمد المنفي وكافة أعضاء السلطة التنفيذية المنتخبة لزيارة تونس في أقرب الآجال الممكنة.ومن جانبه، توجه محمد المنفي بالشكر إلى سيادة رئيس الجمهورية على هذه المكالمة معبرا عن نفس التطلعات لفتح آفاق جديدة للعلاقات بين تونس وليبيا، ونوّه بالمواقف الثابتة التي كان عبر عنها رئيس الجمهورية وخاصة تأكيده على ضرورة أن تكون السلطة في ليبيا نابعة من الإرادة الحرة للشعب الليبي.والجمعة، صوت ملتقى الحوار السياسي الليبي، في جنيف، على قائمة الدبيبة، لإدارة شؤون البلاد مؤقتا، حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.وتضم القائمة الفائزة أيضا محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس.وأمام الدبيبة، 21 يوما (منذ الجمعة) لتقديم تشكيلة حكومته إلى مجلس النواب من أجل منحها الثقة، وفي حالة تعذر ذلك يتم تقديمها لملتقى الحوار السياسي.وتعاني ليبيا منذ سنوات صراعا مسلحا، حيث تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.​​​​​​​