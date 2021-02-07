رئيس الحكومة يهنىء نظيره الليبي بعد انتخابه رئيسا للحكومة الليبية

باب نات -

اتصل رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الاحد 07 فيفري 2021 هاتفيا برئيس الحكومة الليبية الجديد عبد الحميد دبيبة.وهنأ رئيس الحكومة نظيره الليبي بعد انتخابه رئيسا للحكومة الليبية اثر فرز نتائج التصويت بملتقى الحوار الليبي المنعقد في جينيف مؤخرا، متمنيا له النجاح في مهامه.ونوّه هشام مشيشي برفعة العلاقات القائمة بين تونس والجارة ليبيا معربا عن أمله في ان تتطور هذءه العلاقات الى مستوى الشراكة الاستراتيجية لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين تجسيدا لروابط الاخوة الصادقة والإيمان المشترك بوحدة المصير وبقيم التضامن والتعاون والتكامل.من جانبه أكد رئيس الحكومة الليبية رغبة بلاده في تكثيف علاقات التعاون والتبادل التجاري مع تونس، منوّها بوقوف تونس حكومة وشعبا مع الشعب الليبي، مشدّدا في ذات السياق على ان التونسيين لهم مكانة خاصة لدى جيرانهم الليبيين.هذا وكان رئيس الحكومة قد اتّصل يوم أمس السبت 06 فيفري 2021 برئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي وهنأه بفوزه بهذا المنصب.وعبّر رئيس الحكومة بهذه المناسبة عن تفاؤله بهذه الخطوة الايجابية في الشقيقة ليبيا معربا عن أمله في عودة الاستقرار الى هذا البلد الذي تربطنا به علاقات مميزة، مؤكدا أن بلادنا لن تدخر اي جهد للتعاون مع الشقيقة ليبيا.والجمعة، صوت ملتقى الحوار السياسي الليبي، في جنيف، على قائمة الدبيبة، لإدارة شؤون البلاد مؤقتا، حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.وتضم القائمة الفائزة أيضا محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس.وأمام الدبيبة، 21 يوما (منذ الجمعة) لتقديم تشكيلة حكومته إلى مجلس النواب من أجل منحها الثقة، وفي حالة تعذر ذلك يتم تقديمها لملتقى الحوار السياسي.وتعاني ليبيا منذ سنوات صراعا مسلحا، حيث تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.​​​​​​​