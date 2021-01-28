العلوي " ما دخل نواب التيار في معرفة أسرار القصر ولماذا تم تمزيق الطرد المشبوه"‎

شكك النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك من رواية رئاسة الجمهورية بخصوص محاولة تسميم رئيس الجمهورية قيس سعيد.وتسائل العلوي "لماذا تم تمزيق الطرد ولماذا فتحته نادية عكاشة وما دخل نواب التيار في دواليب الرئاسة".وكانت رئاسة الجمهورية أفادت في توضيح نشرته يوم الخميس، بأنها تلقت يوم الإثنين الفارط حوالي الساعة الخامسة مساء، بريدا خاصا موجها إلى رئيس الجمهورية يتمثل في ظرف خال من أي مكتوب ولا يحمل اسم المرسل، تسبب في تعكر صحة الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي وأحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان بمجرد فتحه.و بينت أن الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي شعرت بمجرد فتحها الظرف بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر وصداع كبير في الرأس، في حين شعر الموظف بكتابة رئاسة الديوان بنفس الأعراض ولكن بدرجة أقل.وأضافت أن مديرة الديوان الرئاسي، توجهت إلى المستشفى العسكري للقيام بالفحوصات اللازمة، والوقوف على أسباب التعكر المفاجئ لصحتها، كما تم وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية، دون أن يتسنى إلى حد هذه الساعة تحديد طبيعة المادة التي كانت داخل الظرف."ايه، معناها في الآخر نحبّوا نفهموا حويجات صغيرة:تو الجواب موجود ومشى للداخلية ولاّ مزّقته "آلة تمزيق الأوراق"؟!والسيدة مديرة الديوان عملت تحاليلها في مصحة خاصة كيما قالت لسي محمد عمّار، ولاّ في المستشفى العسكري كيما قال البيان؟!وعلاش هي اللّي تحلّ في الظّروف أصل؟! هكّه الإجراءات الأمنيّة عندكم؟باهي، وبخلاف المديرة والموظّف؟! فمّا طرف ثالث رمى الجواب في الآلة ولاّ نڨّز وحده جا في وسطها؟!وها الشخص اللّي رمى الجواب، لاهي يسعف في المديرة ولاّ أوّل فكرة جاته هي التخلّص مالجواب؟! موش نورمالمون في الحالة هذي أوّل روفلاكس يجي حتّى لعمّار بالزّور هو التّحفّظ على أداة الجريمة؟!باهي والقصر فيه أطبّاء ولاّ مافيهوش؟، زعمه شافوها وعملولها إسعافات أوّلية ولاّ هوما زادا ما عيّطلهم حد، وخذات تاكسي من غادي لغادي للمستشفى العسكريّ؟!بااهي، وعلاش سي محمّد عمّار، مواطن "فورست كلاس" يعرف أسرار القصر من عند المديرة مباشرة بشكل حصريّ قبل ما تتشرّف الرّئاسة بنشرها لعموم النّاس؟!وهل يا ترى جماعة التيار الكل "فورست كلاس"، ولاّ سي محمّد عبّو وسامية عبّو والمخبّش ومحمّد عمّار أكاهو؟!باااهي يا سيدي، اعتبروني بلعت هذا الكلّ! شنيّه حكاية الفقرة الأخيرة اللّي فيها تنديد ضمنيّ بعمل جهة التّحقيق؟! ياخي من ناحية كتمتم الخبر كي لا تربكوا الدولة وتثيروا البلبلة، ومن ناحية أخرى متغششين كيفاش يتمّ التّحقيق مع من ينشر الخبر بهذه الطريقة ويتسبّب في الإرباك والبلبلة؟!!حيرة مواطن عايش في بلاد اللّي بالي بالك."