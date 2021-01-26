   Abdelwahab - أنا والعذاب  

حسونة الناصفي: حتى وان قام رئيس الجمهورية بحل البرلمان ..المشيشي وحكومته باقون

Publié le Mardi 26 Janvier 2021 - 22:37 قراءة: 0 د, 22 ث
قال رئيس كتلة الاصلاح حسونة الناصفي أن من يريدون دفع هشام المشيشي الى الاستقالة أو الاقالة فان هذه الحكومة ستضل باقية لتصريف الاعمال وتدخل تونس بعد ذلك في سيناريو مشاورات الشخصية الاقدر من جديد.

وبين حسونة الناصفي أنه حتى وان وصل الامر لرئيس الجمهورية الى حل البرلمام فان هشام المشيسي حكومته باقون لتصريف الاعمال وتكون تونس قد أضاعت المزيد من الوقت في المشاورات في ظل ظرف وبائي واقتصادي صعب.






Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 219424

Tresor  (Tunisia)  |Mardi 26 Janvier 2021 à 23h 41m |           
هذا هو الخطاب الذي تحتاجه تونس وينفعها .
زعمة سي حسونة النّاصفي عمل مراجعة ذاتية ؟ نشالله يكون صادق وربي يهديه .
تونس عزيزة وغالية وفي حاجة لكل أبناءها



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