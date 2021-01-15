الكتلة الديمقراطية تعلن تعكر الحالة الصحية لنوابها المضربين عن الطعام

Publié le Vendredi 15 Janvier 2021 - 13:24 قراءة: 0 د, 32 ث
باب نات - أعلنت الجمعة 15 جانفي، الكتلة الديمقراطية، عن تعكر الحالة الصحيّة للنوّاب المعتصمين ببهو البرلمان، بعد مرور 112 ساعة إضراب جوع للنائب سامية حمودة عبو، 96 ساعة اضراب جوع لنائب أمل سعيدي و72 ساعة اضراب جوع للنائب زياد الغناي.

وأفادت الكتلة بأن سيارة الإسعاف حضرت لمقر المجلس للمرة الثانية على التوالي، بعد تعكّر حالتهم الصحية.


يذكر ان الكتلة الديمقراطية في اعتصام بمقر مجلس نواب الشعب منذ واقعة الاعتداء التي تعرض لها عدد من نوابها يوم 7 ديسمبر الماضي احتجاجا على عدم تنديد رئيس البرلمان راشد الغنوشي بالاعتداء بصفة جلية وواضحة.

كما اتخذ عدد من اعضاء الكتلة في الايام الاخيرة اشكالا تصعيدية لهذا الاحتجاج بإعلان دخولهم في اضراب جوع,


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 218731

Jeb2013ri  (Tunisia)  |Vendredi 15 Janvier 2021 à 15h 36m |           
الشبعة واش تعمل؟



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