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رئيس الجمهورية يكلف غازي الغرايري بمهام سفير مندوب دائم للجمهورية التونسية لدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية

Publié le Vendredi 08 Janvier 2021 - 19:32 قراءة: 0 د, 37 ث
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 8 جانفي 2021 بقصر قرطاج، غازي الغرايري السفير المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وقد كلفه بمهام سفير مندوب دائم للجمهورية التونسية لدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية.

وتناول اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, الاستعدادات الجارية لاحتضان بلادنا الدورة الثامنة عشرة لقمة الفرنكفونية التي ستقام في جزيرة جربة في نوفمبر من العام الحالي.


وأحاط غازي الغرايري رئيس الدولة علما بآخر المستجدات المتعلقة بهذا الحدث وخاصة ارتياح المنظمة الدولية للفرنكفونية لحسن تقدم التحضيرات المتعلقة بتنظيم هذا الحدث الهام.

وقد أكد رئيس الجمهورية على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة على جميع المستويات لضمان إنجاح هذا الموعد الهام مشددا على أهمية أن تساهم كل البلدان الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكفونية، في معاضدة مجهودات تونس من أجل تحقيق النجاح المطلوب.

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 218365

MedTunisie  ()  |Vendredi 08 Janvier 2021 à 21h 00m |           
غازي الغرايري شخصية ضعيفة لا يقدر على المسؤوليات الكبرى

Ryan81  (Netherlands)  |Vendredi 08 Janvier 2021 à 20h 17m |           
هههههه الرئيس الثوري جدا يعين غلام كمال اللطيف , قلتلكم راهو عملية تحيل مسطرة ومدروسة



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