رئيس الجمهورية يكلف غازي الغرايري بمهام سفير مندوب دائم للجمهورية التونسية لدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية

باب نات -

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 8 جانفي 2021 بقصر قرطاج، غازي الغرايري السفير المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وقد كلفه بمهام سفير مندوب دائم للجمهورية التونسية لدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية.وتناول اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, الاستعدادات الجارية لاحتضان بلادنا الدورة الثامنة عشرة لقمة الفرنكفونية التي ستقام في جزيرة جربة في نوفمبر من العام الحالي.وأحاط غازي الغرايري رئيس الدولة علما بآخر المستجدات المتعلقة بهذا الحدث وخاصة ارتياح المنظمة الدولية للفرنكفونية لحسن تقدم التحضيرات المتعلقة بتنظيم هذا الحدث الهام.وقد أكد رئيس الجمهورية على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة على جميع المستويات لضمان إنجاح هذا الموعد الهام مشددا على أهمية أن تساهم كل البلدان الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكفونية، في معاضدة مجهودات تونس من أجل تحقيق النجاح المطلوب.