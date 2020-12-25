سهام العيادي تشرف على جلسة عمل لمتابعة الزيارة الميدانية لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية ببن عروس

باب نات -

في إطار متابعة مخرجات الزيارة الميدانية التي أدتها كاتبة الدولة سهام العيادي إلى عدد من المنشآت الشبابية والرياضية بولاية بن عروس، وحرصا على تسريع نسق مشاريع النهوض بالبنية التحتية الرياضية والشبابية بالجهة وفقا لاحتياجاتها وخصوصيتها وايجاد الحلول الكفيلة بوضع المشاريع المبرمجة المعطّلة منها والتي في طور الانجاز حيّز الاستغلال، انعقدت يوم أمس بمقر الوزارة جلسة عمل باشراف كاتبة الدولة وبحضور والي بن عروس علي سعيد وإطارات الوزارة والجهة تقرّر خلالها ما يلي:✅ احداث لجنة مشتركة تضم إطارات من الوزارة والولاية والبلديات المعنية تُعنى بالمتابعة الحينية للمشاريع ودفعها وبإعداد تقارير دقيقة واحصائيات علمية حول احتياجات وأولويات معتمديات الجهة.وأكدت كاتبة الدولة في هذا الصدد تعهّد الوزارة بالمضي قدما في انجاز جميع المشاريع المبرمجة بالجهة، مشيرة الى ضرورة وضع تصور عملي ورؤية واضحة بما يتماشى وأولويات واحتياجات الجهة وأهمية العمل التشاركي وتضافر الجهود بين مختلف السلط الجهوية والمحلّية لتلافي العراقيل التي انجرّ عنها تعطّل عدد من المشاريع وتسريع انجازها.✅تجهيز النادي الريفي بحي الحسبين .✅إدراج إحداث ملعب حي بالحسبين بالمخطط التنموي 2021.✅تهيئة الملعب البلدي حي الرياض الجديد وذلك بتوسيع حجرات الملابس وذلك على نفقة الجامعة التونسية لكرة القدم .✅ دراسة إمكانية إعادة تهيئة الملعب القديم حتى يكون فضاء رياضيا ترفيهيا عائليا جامعا ومتعدد الاختصاصات يراوح بين الرياضات الفردية والجماعية مع إمكانية تفعيل مبدأ الشراكة بين القطاع العام والخاص .✅تجهيز القاعة الرياضية حي حشاد.✅توفير الوزارة لاعتمادات بقيمة 150 ألف دينار وذلك للقيام بالدراسات الضرورية لإحداث قاعة متعددة الاختصاصات.✅إحداث فريق كرة قدم نسائية وتبنّي الجامعة لهذا الفريق على إمتداد موسم كامل.✅الإذن بفتح المركب الشبابي بالمحمدية وتعهد الوزارة بتجهيزه.✅تباحث تهيئة المدرجات الجانبية بملعب الهادي بن رمضان برادس.✅إعادة أرضية قاعة توفيق بوهيمة لكرة السلة .✅تحديد جلسة خاصة بدار الشباب المغاربية برادس.✅فيما يتعلق بمشروع المركب الرياضي الثقافي بن عروس : تقرر تكوين لجنة مشتركة بين جميع الأطراف المعنية وذلك لإيجاد السبل الكفيل بحل الإشكال العقاري في أسرع وقت .