انا يقظ تعرب عن ارتياحها من ايقاف نبيل القروي وتطالب بالإسراع في البت في ملفات الفساد

عبرت منظمة "أنا يقظ" عن ارتياحها، في بيان يوم الخميس 24 ديسمبر 2020، إثر تلقيها خبر إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد نبيل القروي من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي والمالي وذلك على خلفيّة انتهاء مأمورية الاختبار في ملف تبييض الأموال والتهرب الضريبي الذي قدمته المنظمة للعدالة سنة 2016.
وقالت المنظمة أنها تحرص على التأكيد على جدية الملف الذي قدمته للقضاء على الرغم من تشكيك الأطراف المتدخلة في صحته خلال جميع المراحل التي مرّ بها انطلاقا من تاريخ الكشف عن ملابسات الملف و تقديمه للقضاء مرورا بإيداع نبيل القروي السجن سنة 2019 أثناء الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وأخيرا بانتهاء مأمورية الاختبار التي قام قاضي التحقيق على أساسها بإصدار بطاقة الإيداع بالسجن ضده.
كما شددت المنظمة على أهمية دور القضاء في الحرب على الفساد وردع الفاسدين والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب.
ودعت منظمة "أنا يقظ" إلى ضرورة الإسراع في البت في ملفات الفساد خاصة تلك التي يتورط فيها السياسيون كي يمارس القضاء دوره في تنقية المناخ السياسي و في إرساء مبادئ المحاسبة والمساءلة، وحتى لا يكون القضاء مقبرة للقضايا.
يشار إلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي أصدر صباح الخميس 24 ديسمبر 2020، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي على خلفية القضية المتعلقة بشبهة تبييض الأموال، وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائيّة بتونس، محسن الدالي.
وقالت المنظمة أنها تحرص على التأكيد على جدية الملف الذي قدمته للقضاء على الرغم من تشكيك الأطراف المتدخلة في صحته خلال جميع المراحل التي مرّ بها انطلاقا من تاريخ الكشف عن ملابسات الملف و تقديمه للقضاء مرورا بإيداع نبيل القروي السجن سنة 2019 أثناء الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وأخيرا بانتهاء مأمورية الاختبار التي قام قاضي التحقيق على أساسها بإصدار بطاقة الإيداع بالسجن ضده.
كما شددت المنظمة على أهمية دور القضاء في الحرب على الفساد وردع الفاسدين والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب.
ودعت منظمة "أنا يقظ" إلى ضرورة الإسراع في البت في ملفات الفساد خاصة تلك التي يتورط فيها السياسيون كي يمارس القضاء دوره في تنقية المناخ السياسي و في إرساء مبادئ المحاسبة والمساءلة، وحتى لا يكون القضاء مقبرة للقضايا.
يشار إلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي أصدر صباح الخميس 24 ديسمبر 2020، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي على خلفية القضية المتعلقة بشبهة تبييض الأموال، وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائيّة بتونس، محسن الدالي.
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