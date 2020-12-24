انا يقظ تعرب عن ارتياحها من ايقاف نبيل القروي وتطالب بالإسراع في البت في ملفات الفساد

عبرت منظمة "أنا يقظ" عن ارتياحها، في بيان يوم الخميس 24 ديسمبر 2020، إثر تلقيها خبر إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد نبيل القروي من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي والمالي وذلك على خلفيّة انتهاء مأمورية الاختبار في ملف تبييض الأموال والتهرب الضريبي الذي قدمته المنظمة للعدالة سنة 2016.وقالت المنظمة أنها تحرص على التأكيد على جدية الملف الذي قدمته للقضاء على الرغم من تشكيك الأطراف المتدخلة في صحته خلال جميع المراحل التي مرّ بها انطلاقا من تاريخ الكشف عن ملابسات الملف و تقديمه للقضاء مرورا بإيداع نبيل القروي السجن سنة 2019 أثناء الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وأخيرا بانتهاء مأمورية الاختبار التي قام قاضي التحقيق على أساسها بإصدار بطاقة الإيداع بالسجن ضده.كما شددت المنظمة على أهمية دور القضاء في الحرب على الفساد وردع الفاسدين والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب.ودعت منظمة "أنا يقظ" إلى ضرورة الإسراع في البت في ملفات الفساد خاصة تلك التي يتورط فيها السياسيون كي يمارس القضاء دوره في تنقية المناخ السياسي و في إرساء مبادئ المحاسبة والمساءلة، وحتى لا يكون القضاء مقبرة للقضايا.يشار إلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي أصدر صباح الخميس 24 ديسمبر 2020، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي على خلفية القضية المتعلقة بشبهة تبييض الأموال، وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائيّة بتونس، محسن الدالي.