   Dhekra - الأسامي  

نسرين بن علي تتفاعل مع خبر زواج والدتها من أمير سعودي

Publié le Lundi 14 Decembre 2020 - 10:35 قراءة: 0 د, 27 ث
نفت نسرين بن علي ابنة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وليلى الطرابلسي ان تكون والدتها قد تزوجت.

ونشرت نسرين بن علي تدوينة ذات علاقة بالموضوع تحمل في طياتها نفيا مبطنا للموضوع, موضّحة أن والدتها سيدة تونس الاولى والاخيرة...


جدير بالذكر ان صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك تداولت خبرا الأحد 13 ديسمبر 2020 خبرا مفاده أن أرملة الرئيس الراحل بن علي تزوجت سرا أميرا سعوديا سبعيني العمر لتكون رابع زوجاته.
الخبر أثار تعليقات هازئة عنوانها ''من السيدة الأولى إلى الضرة الرابعة'' باعتبار أن القانون التونسي يحجر تعدد الزوجات .



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 216879

Abid_Tounsi  (United States)  |Lundi 14 Decembre 2020 à 12h 47m |           
هي و كل ذوي المخلوع ذهبوا الى مزبلة التاريخ بلا رجعة... فهل انتهت أخبرت البلاد و العباد كي نلتفت إلى المزابل و "نبربش" عن أخبار القاذورات أكرمكم الله.



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