الدورة الثالثة للاولمبياد المحلي للمطالعة من 04 أفريل الى 02 ماي 2026 بالمكتبة العمومية ببوعرادة

تنظم، المكتبة العمومية محمود المسعدي ببوعرادة، الدورة الثالثة للاولمبياد المحلي للمطالعة، تحت شعار "وما القراءة الا عقل لاصحابها بها يسمو الفكر وتستنير البصيرة"، وذلك من 04 أفريل إلى 02 ماي 2026.وتهدف هذه المسابقة الى دعم وتطوير مهارات الكتابة لدى الاطفال وخلق فضاء للتعبير الثقافي والإبداعي وتعزيز القدرة على نقل الأفكار والمشاعر عبر الكلمات مع التركيز على تنمية الحس النقدي والذائقة الأدبية للمشاركين.ودعت المكتبة، وفق ما ورد بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، جميع رواد المكتبة الذين لا تتجاوز أعمارهم 15 سنة للمشاركة في هذه المسابقة وخوض تجربة مليئة بالتحدي والمتعة.وسيتم الاعلان عن النتائج وتكريم الفائزين يوم 02 ماي المقبل، حيث سيتم اسناد 06 جوائز لاصحاب المراتب الاولى في اطار حفل يقام بفضاء المكتبة.