وزارة الشؤون المحليّة تنفي الترفيع في سعر مضمون الولادة

تبعا لما يتمُّ تداوله في بعضِ مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الترفيع في ثَمن المضمون من 500 مليم إلى 2000 مليم، فإن وزارة الشؤون المحلية والبيئة تنفِي هذه المعلومات التي لا أساس لها من الصحّة والتي تهدف الى مغالطَة الرأي العام، وتعلم في ذاتِ الاطارِ أنّ معلوم استخراج مضمون ولادة هو في حدود 500 مليم حسب ما تم ضبطه بموجب الأمر الحكومي عدد 805 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها.



هذَا وتدعو الوزارة إلى الانتباه وتقصي المعلومة من مصدرها والاتصال بمصالح وزارة الشؤون المحلية والبيئة للتثبت في كل المعطيات ذات الصّلة بعمل الوزارة، وكذلك الاطلاع الدوري على الصفحة الرسميّة للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي .



