انسحاب كتلة قلب تونس والكتلة الديمقراطية من الجلسة العامة

إنسحاب كتلة قلب تونس

قرر نواب الكتلة الديمقراطية الانسحاب من الجلسة العامة بالبرلمان مساء اليوم الثلاثاء 08 ديسمبر 2020.وأعلن رئيس الكتلة محمد عمار دخول الكتلة في اعتصام داخل مقر مجلس نواب الشعب على خلفية ما اعتبروه تواطؤ رئاسة البرلمان وتبريرها للعنف والإرهاب.وكان رئيس كتلة قلب تونس اسامة الخليفي، أعلن مساء اليوم الثلاثاء، وفي تدخله في الجلسة العامة المخصصة للتداول في احداث العنف التي شهدها مجلس نواب الشعب، انسحاب نواب الكتلة من الجلسة على خلفية ما وصفه بالاعتداءات المتكررة التي يتعرضون له .كما اوعز إنسحاب نواب الكتلة على خلفية ما إعتبره استهداف النائب الاول لرئيس المجلس سميرة الشواشي.وأشار الخليفي إلى أن نواب كتلته سيلتحقون بالجلسة العامة حين يتم فتح المجال للتصويت.