رئيس الجمهورية يتقبّل أوراق اعتماد سفراء جدد بتونس

باب نات -

تقبّل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال موكب رسمي انتظم اليوم الإثنين 07 ديسمبر 2020 بقصر قرطاج، أوراق اعتماد ثلاثة سفراء جدد لعدد من البلدان الصديقة بتونس وهم على التوالي:– السيد Edward OAKDEN سفيرا للمملكة المتحدة بتونس– السيد ZHANG Jianguo سفيرا لجمهورية الصين الشعبية بتونس– السيدة ULLA KRUSS-NUSSAUMBER سفيرة لجمهورية النمسا بتونسوتمّ خلال هذا الموكب التطرّق إلى علاقات الصداقة التي تجمع تونس بهذه البلدان وأهمية تطوير التعاون بين تونس وبينها.وقد حضر الموكب محمد علي النفطي كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.