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رئيس الجمهورية يتقبّل أوراق اعتماد سفراء جدد بتونس

Publié le Lundi 07 Decembre 2020 - 18:34 قراءة: 0 د, 26 ث
باب نات - تقبّل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال موكب رسمي انتظم اليوم الإثنين 07 ديسمبر 2020 بقصر قرطاج، أوراق اعتماد ثلاثة سفراء جدد لعدد من البلدان الصديقة بتونس وهم على التوالي:

– السيد Edward OAKDEN سفيرا للمملكة المتحدة بتونس
– السيد ZHANG Jianguo سفيرا لجمهورية الصين الشعبية بتونس

– السيدة ULLA KRUSS-NUSSAUMBER سفيرة لجمهورية النمسا بتونس

وتمّ خلال هذا الموكب التطرّق إلى علاقات الصداقة التي تجمع تونس بهذه البلدان وأهمية تطوير التعاون بين تونس وبينها.

وقد حضر الموكب محمد علي النفطي كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

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