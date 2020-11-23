القصرين: إمكانية التزود بالغاز المعد للإستهلاك المنزلي من الجزائر

أفادت المديرة الجهوية للتجارة بالقصرين سامية بريكي في تصريح لاذاعة شمس اف ام يوم الاثنين 23 نوفمبر أنه نظرا للنقص الحاصل في التزود بالغاز المعد للإستهلاك المنزلي في ولاية القصرين تم عقد جلسة تحت إشراف والي الجهة عادل المبروك تم النظر فيها لإمكانية التزود من الجزائر بعد توقفت العملية خلال الموجة الأولى لجائحة كورونا و غلق الحدود من الجانبين.وأوضحت البريكي أنه تم الاتفاق على تقديم الطلب للشركات المعنية في تونس و الجزائر إذا تواصلت الأزمة الحالية، مشيرة في نفس السياق أن التزود من الجزائر سيجنب القصرين و الولايات المجاورة و الحدودية من إشكالية التزود بالغاز المعد للإستهلاك المنزلي.وأضافت المديرة الجهوية أنه تم الاتفاق بين وزارة الاشراف ووالي الجهة على تمكين المزودين من التزود من محطة رادس مع الترفيع في عدد القوارير المخصصة للجهة لتلافي الاشكال و ستقوم الوحدات الأمنية بمرافقة الشاحنات من محطة رادس الى القصرين