معز الجودي يثير القرف ويتقيّؤ ما بداخله من حقد وكراهية بتدوينة ساخرة من محرزية العبيدي وصفها فيها بأم المؤمنين

باب نات - تقيّأ الأحد 15 نوفمبر "العلامة" معز الجودي ما بداخله من حقد وغلّ وكراهية بتدوينة ساخرة من القيادية بحركة النهضة محرزية العبيدي التي تعاني من أزمة صحية حادة.
وانخرط الجودي على طريقة المدونين مدفوعي الأجر في حملة بث الاشاعات ونشَر الصورة التي تم تداولها من داخل طائرة خاصة على أساس أنها لمحرزية العبيدي خلال نقلها الي فرنسا لمواصلة العلاج.
وأرفق الجودي هذه الصورة بصورة أخرى لمحرزية العبيدي وهي ترتدي لباسا تقليديا وعلق متهكما بالقول "بربي يزيو! المرا تشقشق بكلها بالذهب، بيت المال المسلمين الكلو لابستو، علاش حاسدينها علي طائرة طبية؟! تشريها الطائرة بكلها و بتجهيزاتها و معاهم التونيسير و النوفالار، اللهم لا حسد و ربي إزيدها و خاصة يشفيها من كل داء و يحميها من كل سوء، أم المؤمنين حاشتنا بها ربي إطول في عمرها! و حتي كان الصورة موش صحيحة و سافرت في طائرة أخري، المهم ما تتدواش هوني أم المؤمنين، هذا لا يجوز!".
وقد أثارت تدوينة الجودي استنكار عديد النشطاء الذين وصفوا الجودي بالمقرف والمقزز وعلقوا بالقول " لقد أثبتّ فعلا أنك خبير، خبير في الانحطاط الاخلاقي وقلة الذوق والحقد والكراهية وانت وأمثالك لستم أهلا سوى لبث الفتنة وتعميق الانقسام والفرقة".
يذكر ان الصورة المتداولة لمحرزية العبيدي لا أساس لها من الصحة وانها حسب المعطيات الأولية سافرت لفرنسا بطلب من الطبيب الذي باشر حالتها في تونس.
وانخرط الجودي على طريقة المدونين مدفوعي الأجر في حملة بث الاشاعات ونشَر الصورة التي تم تداولها من داخل طائرة خاصة على أساس أنها لمحرزية العبيدي خلال نقلها الي فرنسا لمواصلة العلاج.
وأرفق الجودي هذه الصورة بصورة أخرى لمحرزية العبيدي وهي ترتدي لباسا تقليديا وعلق متهكما بالقول "بربي يزيو! المرا تشقشق بكلها بالذهب، بيت المال المسلمين الكلو لابستو، علاش حاسدينها علي طائرة طبية؟! تشريها الطائرة بكلها و بتجهيزاتها و معاهم التونيسير و النوفالار، اللهم لا حسد و ربي إزيدها و خاصة يشفيها من كل داء و يحميها من كل سوء، أم المؤمنين حاشتنا بها ربي إطول في عمرها! و حتي كان الصورة موش صحيحة و سافرت في طائرة أخري، المهم ما تتدواش هوني أم المؤمنين، هذا لا يجوز!".
وقد أثارت تدوينة الجودي استنكار عديد النشطاء الذين وصفوا الجودي بالمقرف والمقزز وعلقوا بالقول " لقد أثبتّ فعلا أنك خبير، خبير في الانحطاط الاخلاقي وقلة الذوق والحقد والكراهية وانت وأمثالك لستم أهلا سوى لبث الفتنة وتعميق الانقسام والفرقة".
يذكر ان الصورة المتداولة لمحرزية العبيدي لا أساس لها من الصحة وانها حسب المعطيات الأولية سافرت لفرنسا بطلب من الطبيب الذي باشر حالتها في تونس.
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