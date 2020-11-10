   Om Kalthoum - أغدا ألقاك  

معركة بواسطة الآلات الحادة تنتهي بقطع أذن لنفر و إحالة نفر ثاني علي الإنعاش

Publié le Mardi 10 Novembre 2020 - 21:25 قراءة: 0 د, 31 ث
باب نات - جدت معركة حامية الوطيس بواسطة الآلات الحادة بجهة كرش الغابة حدائق المنزل.

و صورة الواقعة تتمثل في اندلاع معركة في جلسة خمرية بين نفرين تبادلا الاعتداء بالعنف وصل الي استعمال الأسلحة البيضاء الي أن تعرض أحدهم الي الاعتداء بالعنف الشديد بواسطة موس كبيرة الحجم علي مستوي الأذن مما انجر لقطع أذنه ليقوم بطعن الطرف الثاني علي مستوي البطن مما أدى لإيوائه بإنعاش احدي المستشفيات.



بايلاء الموضوع الأهمية اللازمة أمكن لأعوان و اطارات منطقة العمران من التعريف بالمظنون فيه من ثم القبض عليه حيث اعترف الطرف الثاني بإقترافه لعملية الحال و انه بدوره تعرض للعنف.

باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه لاستكمال الأبحاث …

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