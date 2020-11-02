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وزير العدل يستقبل سفير كندا بتونس

Publié le Lundi 02 Novembre 2020 - 10:51 قراءة: 0 د, 17 ث
باب نات - استقبل وزير العدل محمد بوستة صباح اليوم سفير كندا بتونس كوزينو باتريس، وذلك في إطار أداء زيارة مجاملة.

كما مثّل اللّقاء وفق بلاغ لوزارة العدل, فرصة للتباحث بشأن سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين تونس وكندا في المجالين القانوني والقضائي بشكل يسهم في دعم فرص تبادل الخبرات والمقاربات التي تعود بالفائدة على مردودية منظومة العدالة وإدارة القضاء.





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