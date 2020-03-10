وزارة الصحة تعلن عن الحالة السادسة للاصابة بفيروس كورونا المستجد

Mardi 10 Mars 2020
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وات - أكّدت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل سادس حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، بعد صدور نتائج التحليل المخبري على عينة شملت 44 حالة مساء اليوم.
واوضح مدير الرعاية الصحية الاساسية شكري بن حمودة، خلال النقطة الاعلامية الدورية التي شرعت وزارة الصحة في تنظيمها، ان المصاب الجديد بفيروس كورونا هو شقيق المصاب بالفيروس من بومرداس (ولاية المهدية)الذي تم الكشف عنه سابقا، مشيرا الى ان حالته الصحية جيدة وهو يخضع للعزل الذاتي في منزله.
وات - أكّدت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل سادس حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، بعد صدور نتائج التحليل المخبري على عينة شملت 44 حالة مساء اليوم.
واوضح مدير الرعاية الصحية الاساسية شكري بن حمودة، خلال النقطة الاعلامية الدورية التي شرعت وزارة الصحة في تنظيمها، ان المصاب الجديد بفيروس كورونا هو شقيق المصاب بالفيروس من بومرداس (ولاية المهدية)الذي تم الكشف عنه سابقا، مشيرا الى ان حالته الصحية جيدة وهو يخضع للعزل الذاتي في منزله.
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Par:amor2 (Switzerland )
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