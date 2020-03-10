   Saber - خي خي  

وزارة الصحة تعلن عن الحالة السادسة للاصابة بفيروس كورونا المستجد

Mardi 10 Mars 2020

Mardi 10 Mars 2020
قراءة: 0 د, 23 ث

وات - أكّدت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل سادس حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، بعد صدور نتائج التحليل المخبري على عينة شملت 44 حالة مساء اليوم.

واوضح مدير الرعاية الصحية الاساسية شكري بن حمودة، خلال النقطة الاعلامية الدورية التي شرعت وزارة الصحة في تنظيمها، ان المصاب الجديد بفيروس كورونا هو شقيق المصاب بالفيروس من بومرداس (ولاية المهدية)الذي تم الكشف عنه سابقا، مشيرا الى ان حالته الصحية جيدة وهو يخضع للعزل الذاتي في منزله.



  
  
  

rtt-c41112aee9241f2d0a2612083eab808e-2020-03-10 17:21:01






0 de 0 commentaires pour l'article 199518



En continu

الحسوم

الثلاثاء 10 مارس 2020 | 15 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:50 18:24 15:49 12:36 06:37 05:11
16°
 16° % 59 :الرطــوبة
تونــس 10°
7.2 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
16°-1017°-1021°-923°-1019°-10
  • Avoirs en devises
    19086,2

  • (10 mars)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,18105 DT        1$ =2,82816 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 mars)   1165,5 MDT
  Saber - خي خي
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1583858934|--|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires