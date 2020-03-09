   Farid - وحداني  

إيقاف الدروس بداية من يوم الخميس والتخفيض في عدد الرحلات الجوية القادمة من إيطاليا

Lundi 09 Mars 2020

Lundi 09 Mars 2020
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باب نات - على إثر اجتماع مجلس الامن القومي الذي تم عقده مساء الاثنين 9 مارس 2020 بقصر قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد، أعلن وزير الصحة عبد اللطيف المكي عن اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة توقيا من فيروس كورونا وحرصا على صحة التونسيين وسلامتهم.

وأفاد وزير الصحة في تصريح عقب الاجتماع أن المجلس قرر بعد التداول مع الوزارات المعنية الإجراءات التالية :


أولا: على مستوى النقل البحري : تقرر إيقاف كل الرحلات البحرية بين تونس وإيطاليا.
وتم اختصار الرحلات بين تونس فرنسا إلى رحلة واحدة في الأسبوع من تونس الى مرسيليا بدل رحلتين.
ثانيا: على مستوى النقل الجوي:

تم الاتفاق على ألا تستقبل تونس خطوط طيران من ايطاليا إلا روما وتقرر التخفيض من عدد الرحلات من 14 إلى 3 رحلات فقط.

وأوضح وزير الصحة أن هذه الإجراءات سارية المفعول إلى غاية يوم 4 أفريل 2020 ويمكن تعديل هذا التاريخ بحسب تتبع حالة الوضع .

وبالنسبة إلى الدراسة أكد عبد اللطيف المكي أن الوضع لا يستدعي إيقاف الدروس ولكن نظرا لانشغال الرأي العام وحرصا على سلامة التلاميذ تقرر تقديم العطلة لتبدأ يوم الخميس 12 مارس وذلك في كل مستويات التعليم.

وأشار إلى أنه سيتم عقد نقطة إعلامية يوميا إثر خروج نتائج التحاليل المخبرية.

وأكد على ضرورة التزام المواطنين بالحجر الصحي الذاتي حفاظا على صحة الفرد والمجتمع، لافتا إلى أن المخل بقرار الحجر يوقع صاحبه تحت طائلة القانون. ودعا السلطات الصحية والأمنية والادارية إلى التذكير بضرورة احترام هذا القرار.

وبين انه سيتم عقد اجتماع وزاري أسبوعيا وكلما اقتضى الأمر لتحيين الإجراءات بناء على ما تقدمه الوزارات من معطيات.

وذكر بأن هذه القرارات تنضاف إلى قرارات أخرى تم اتخاذها سابقا وتتعلق بإلغاء التظاهرات الرياضية والثقافية والتربوية التي تجمع مشاركين من بلدان ظهر فيها فيروس كورونا، وأن تشديد الإجراءات يأتي تطبيقا لسياسة الدولة في حماية المجتمع.


وكانت وزارة الصحة قد اعلنت ظهر يوم الاثنين عن تسجيل ثلاث حالات جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد، تتعلق الاولى بزوجة احد المصابين وهي اصيلة ولاية المهدية وتهم الحالة الثانية شيخ يبلغ من العمر 83 سنة عاد من ستزبورغ منذ 10 ايام وهو مقيم في ولاية بنزرت.
اما الحالة الثالثة فهي تهم سيدة ايطالية قدمت الى تونس منذ يومين.



  
  
  

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2 de 2 commentaires pour l'article 199465

Abstract1  (Tunisia)  |Mardi 10 Mars 2020 à 09h 06m |           
يا سي عبد اللطيف نحييو مجهوداتك و مهنيتك. أما بالله إيطاليا راهم الطلاين في رواحهم سكروها البلاد لكل. يعني التنقل من مدينة لمدينة ممنوع إلا في الضرورة. و أحنا مازلنا نستقبلو في الرحلات منها ؟ كان فما توانسة مضطرين باش يروحو هات نكملو نجبوهم و نسكرو شهر ولا شهرين. راك تعرف الوضع الصحي في تونس الي عاجز حتى في الحالة العادية، خلي عاد في حالة وباء. رانا ما عناش جهد باش نقاومو و الي خاف نجا

Mandhouj  (France)  |Lundi 09 Mars 2020 à 22h 03m |           
المهم نشر الوعي الصحي لدى كل المواطنين، حتى يمكنه القيام بكل اساليب و أسباب الوقاية، و التعرف على سلوك الحجر الصحي في المنزل . و الإستعداد على مستوى الطواقم الصحية في الجهات للتعامل مع عشرات او مءات الاصابات ، التي ممكن ان تأتي، نتيجة تصرفات عدم الوعي السابقة لبعض المصابين.



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