إيقاف الدروس بداية من يوم الخميس والتخفيض في عدد الرحلات الجوية القادمة من إيطاليا

Lundi 09 Mars 2020
قراءة: 1 د, 55 ث
باب نات - على إثر اجتماع مجلس الامن القومي الذي تم عقده مساء الاثنين 9 مارس 2020 بقصر قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد، أعلن وزير الصحة عبد اللطيف المكي عن اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة توقيا من فيروس كورونا وحرصا على صحة التونسيين وسلامتهم.
وأفاد وزير الصحة في تصريح عقب الاجتماع أن المجلس قرر بعد التداول مع الوزارات المعنية الإجراءات التالية :
أولا: على مستوى النقل البحري : تقرر إيقاف كل الرحلات البحرية بين تونس وإيطاليا.
وتم اختصار الرحلات بين تونس فرنسا إلى رحلة واحدة في الأسبوع من تونس الى مرسيليا بدل رحلتين.
ثانيا: على مستوى النقل الجوي:
تم الاتفاق على ألا تستقبل تونس خطوط طيران من ايطاليا إلا روما وتقرر التخفيض من عدد الرحلات من 14 إلى 3 رحلات فقط.
وأوضح وزير الصحة أن هذه الإجراءات سارية المفعول إلى غاية يوم 4 أفريل 2020 ويمكن تعديل هذا التاريخ بحسب تتبع حالة الوضع .
وبالنسبة إلى الدراسة أكد عبد اللطيف المكي أن الوضع لا يستدعي إيقاف الدروس ولكن نظرا لانشغال الرأي العام وحرصا على سلامة التلاميذ تقرر تقديم العطلة لتبدأ يوم الخميس 12 مارس وذلك في كل مستويات التعليم.
وأشار إلى أنه سيتم عقد نقطة إعلامية يوميا إثر خروج نتائج التحاليل المخبرية.
وأكد على ضرورة التزام المواطنين بالحجر الصحي الذاتي حفاظا على صحة الفرد والمجتمع، لافتا إلى أن المخل بقرار الحجر يوقع صاحبه تحت طائلة القانون. ودعا السلطات الصحية والأمنية والادارية إلى التذكير بضرورة احترام هذا القرار.
وبين انه سيتم عقد اجتماع وزاري أسبوعيا وكلما اقتضى الأمر لتحيين الإجراءات بناء على ما تقدمه الوزارات من معطيات.
وذكر بأن هذه القرارات تنضاف إلى قرارات أخرى تم اتخاذها سابقا وتتعلق بإلغاء التظاهرات الرياضية والثقافية والتربوية التي تجمع مشاركين من بلدان ظهر فيها فيروس كورونا، وأن تشديد الإجراءات يأتي تطبيقا لسياسة الدولة في حماية المجتمع.
وكانت وزارة الصحة قد اعلنت ظهر يوم الاثنين عن تسجيل ثلاث حالات جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد، تتعلق الاولى بزوجة احد المصابين وهي اصيلة ولاية المهدية وتهم الحالة الثانية شيخ يبلغ من العمر 83 سنة عاد من ستزبورغ منذ 10 ايام وهو مقيم في ولاية بنزرت.
اما الحالة الثالثة فهي تهم سيدة ايطالية قدمت الى تونس منذ يومين.
باب نات - على إثر اجتماع مجلس الامن القومي الذي تم عقده مساء الاثنين 9 مارس 2020 بقصر قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد، أعلن وزير الصحة عبد اللطيف المكي عن اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة توقيا من فيروس كورونا وحرصا على صحة التونسيين وسلامتهم.
وأفاد وزير الصحة في تصريح عقب الاجتماع أن المجلس قرر بعد التداول مع الوزارات المعنية الإجراءات التالية :
أولا: على مستوى النقل البحري : تقرر إيقاف كل الرحلات البحرية بين تونس وإيطاليا.
وتم اختصار الرحلات بين تونس فرنسا إلى رحلة واحدة في الأسبوع من تونس الى مرسيليا بدل رحلتين.
ثانيا: على مستوى النقل الجوي:
تم الاتفاق على ألا تستقبل تونس خطوط طيران من ايطاليا إلا روما وتقرر التخفيض من عدد الرحلات من 14 إلى 3 رحلات فقط.
وأوضح وزير الصحة أن هذه الإجراءات سارية المفعول إلى غاية يوم 4 أفريل 2020 ويمكن تعديل هذا التاريخ بحسب تتبع حالة الوضع .
وبالنسبة إلى الدراسة أكد عبد اللطيف المكي أن الوضع لا يستدعي إيقاف الدروس ولكن نظرا لانشغال الرأي العام وحرصا على سلامة التلاميذ تقرر تقديم العطلة لتبدأ يوم الخميس 12 مارس وذلك في كل مستويات التعليم.
وأشار إلى أنه سيتم عقد نقطة إعلامية يوميا إثر خروج نتائج التحاليل المخبرية.
وأكد على ضرورة التزام المواطنين بالحجر الصحي الذاتي حفاظا على صحة الفرد والمجتمع، لافتا إلى أن المخل بقرار الحجر يوقع صاحبه تحت طائلة القانون. ودعا السلطات الصحية والأمنية والادارية إلى التذكير بضرورة احترام هذا القرار.
وبين انه سيتم عقد اجتماع وزاري أسبوعيا وكلما اقتضى الأمر لتحيين الإجراءات بناء على ما تقدمه الوزارات من معطيات.
وذكر بأن هذه القرارات تنضاف إلى قرارات أخرى تم اتخاذها سابقا وتتعلق بإلغاء التظاهرات الرياضية والثقافية والتربوية التي تجمع مشاركين من بلدان ظهر فيها فيروس كورونا، وأن تشديد الإجراءات يأتي تطبيقا لسياسة الدولة في حماية المجتمع.
وكانت وزارة الصحة قد اعلنت ظهر يوم الاثنين عن تسجيل ثلاث حالات جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد، تتعلق الاولى بزوجة احد المصابين وهي اصيلة ولاية المهدية وتهم الحالة الثانية شيخ يبلغ من العمر 83 سنة عاد من ستزبورغ منذ 10 ايام وهو مقيم في ولاية بنزرت.
اما الحالة الثالثة فهي تهم سيدة ايطالية قدمت الى تونس منذ يومين.
2 de 2 commentaires pour l'article 199465
En continu
- Hier 22:47 البنتاغون يتخذ تدابير وقائية ضد كورونا
- Hier 22:45 السعودية.. ارتفاع مصابي "كورونا" إلى 20
- Hier 22:18 مصر.. ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 59
الحسوم
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:50
|18:24
|15:49
|12:36
|06:37
|05:11
|
16°
|16°
|% 59
|:الرطــوبة
|تونــس
|10°
|
7.2 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|16°-10
|17°-10
|21°-9
|23°-10
|19°-10
Follow @babnet_Tunisie
(110 309) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 89 459) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 78 112) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 74 060) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 67 118) السليطي: الإرهابيان استعملا كمية
( 54 357) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 52 158) فيديو اليوم: عبير موسي تلاحق الغنو
( 51 996) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 51 038) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 50 981) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 49 597) الصين: ارتفاع عدد وفيات "كورونا" إ
( 49 082) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 44 586) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 44 172) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 915) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 612) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 41 861) لقد عرّاها تماما...
( 41 564) وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حال
( 41 515) أهالي قصر هلال يهنّئون لمياء جعيدا
( 36 362) في البرلمان: ''ديقاج'' لعبير موسي
Farid - وحداني
Par:amor2 (Switzerland )
Sur: اسامة الخليفي: رئيس الجمهورية يساعد الارهابيين بتصريحاته التحريضية على الدولة