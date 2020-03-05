وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: رقمنة إدارة الملكية العقارية أولوية مطلقة

Jeudi 05 Mars 2020



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باب نات

- أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي، اليوم الخميس 5 مارس 2020، في جلسة عمل مع حافظ الملكية العقارية وديع بن رحومة و المديرين العامين بالإدارة المركزية وعدد من المديرين الجهويين بالوزارة على أن رقمنة إدارة الملكية العقارية تندرج ضمن الأولويات الإستراتيجية المطلقة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.وخصّصت الجلسة للنظر في انجازات الديوان الوطني للملكية العقارية في الفترة الماضية والوقوف على الإشكالات المطروحة وأسبابها ثم التطرق للمقترحات الواجب اعتمادها لإجراء الإصلاحات اللازمة على المستويين المركزي والجهوي.و شدّد الوزير بالمناسبة على أهمية استكمال برنامج رقمنة الخدمات الاشهارية والوثائق المسداة للمواطن وفق استراتيجية واضحة ترتكز أساسا على تبسيط وتسريع التعاطي مع العمليات العقارية من جهة والمحافظة على شفافية ونزاهة عمل الإدارة من جهة أخرى وذلك عبر إدارة الكترونية عصرية تضمن سلامة المعلومة وتسهّل بسلاسة عمل طالبي الخدمة من مواطنين ومستثمرين.من جهته، طرح حافظ الملكية العقارية ومختلف المتدخلين أبرز الإشكالات التي تعيق تحقيق مختلف الأهداف المرسومة على مستوى آجال إنجاز الخدمة أو جودتها حيث تم النقاش في بعض المقترحات بخصوص هذا الأمر والتي تعلقت أساسا بالجانب اللّوجستي والتنظيمي.وثمّن الوزير في ختام اللقاء دور الديوان الوطني للملكية العقارية في الحفاظ على الحالة المدنية والعقارية بالبلاد داعيا إلى ضرورة وضع سقف عال لجودة الخدمات واختصار أجل إسدائها لتسهيل عمل المواطنين.