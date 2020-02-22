على قناة حنبعل... مشادة كلامية بين سيف الدين مخلوف ومنذر بالضيافي بسبب النهضة والتجمع

Samedi 22 Février 2020



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باب نات

- وجه النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف انتقادات كبيرة للمحلل السياسي منذر بالضيافي قائلا بانه غير قادر على التفكير وانه يريد طرح اوهامه وذلك بعد ان وصف ائتلافه بانه موالي لحركة النهضة وانه جزء من منظومة نور الدين البحيري.واضاف سيف الدين مخلوف " لست التجمع ولست اتحاد الشغل ولست اليسار الراديكالي لكي اصبح معارضا وكارها لحركة النهضة متابعا " ماعنديش هالمرض ولست ممن يشاهدون الوجوه ويفرقون المواقف".ورفض مخلوف ان يكون ائتلاف الكرامة جزء من التطرف او انه مارس العنف متابعا " اللوجيسيال متاعنا جديد اما لوجيسيال بالضيافي قديم مازال في عركة ايديولوجية".