Radio Babnet Tunisie  Moharem Fouad - يا غزال   

على قناة حنبعل... مشادة كلامية بين سيف الدين مخلوف ومنذر بالضيافي بسبب النهضة والتجمع

Samedi 22 Février 2020

Samedi 22 Février 2020
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باب نات - وجه النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف انتقادات كبيرة للمحلل السياسي منذر بالضيافي قائلا بانه غير قادر على التفكير وانه يريد طرح اوهامه وذلك بعد ان وصف ائتلافه بانه موالي لحركة النهضة وانه جزء من منظومة نور الدين البحيري.

واضاف سيف الدين مخلوف " لست التجمع ولست اتحاد الشغل ولست اليسار الراديكالي لكي اصبح معارضا وكارها لحركة النهضة متابعا " ماعنديش هالمرض ولست ممن يشاهدون الوجوه ويفرقون المواقف".


ورفض مخلوف ان يكون ائتلاف الكرامة جزء من التطرف او انه مارس العنف متابعا " اللوجيسيال متاعنا جديد اما لوجيسيال بالضيافي قديم مازال في عركة ايديولوجية".


  
  
  

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6 de 6 commentaires pour l'article 198470

Slimene  (France)  |Dimanche 23 Février 2020 à 13h 15m |           
@ Nouri.سيف الدين مخلوف وعد قبل الإنتخابات أنه إذا أنتخب فإنه سيكشف .من قتل شكري بلعيد.لم يف إلى حد الآن بوعده

Jehaislestraitres  (France)  |Dimanche 23 Février 2020 à 11h 12m |           
Deux grosses merdes....un larbin de nahda et un larbin du Rcd....
Les tunisiens ne veulent plus jamais entendre parler de ces deux partis et de leurs représentants...
Le seul responsable du retour du rcd c'est le gourou Ghannouchi et sa bande...
En 2011 c'était l'occasion en or pour débarrasser la Tunisie de toutes ses vermines du Rcd et ils ne l'ont pas fait,pire ils ont "travaillé" avec eux...peu de temps après les tunisiens se sont aperçus que la secte est pire que le rcd...

Mnasser57  (Austria)  |Dimanche 23 Février 2020 à 08h 37m |           
بلوة من البلاوي اللي اصابت تونس وشعبها !

Elwatane  (South Africa)  |Samedi 22 Février 2020 à 22h 26m |           
ملا منظر!

Sly  (Tunisia)  |Samedi 22 Février 2020 à 14h 05m |           
منذر هذا ... لما جبدلو على عبير موسي سخن وغار عليها

Nouri  (Switzerland)  |Samedi 22 Février 2020 à 12h 13m |           
من اين اتى هذا السيد منذر ؟
سمعته مرتين على قناة حنبعل والامس اتضح لي بأنه من المنظومة القديمة، كلامه غير دقيق وغير موضوعي، يستند أسئلته على الاقتباسات المناهضة للثورة والمؤيدة للتجمعيين وتشعر به يدافع عن عبير موسي.



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