بولبابه سالم : الوضع لا يسمح بمزيد العبث و حكومة الجملي ستنال ثقة البرلمان

Mardi 24 Decembre 2019



باب نات

- اعتبر المحلل السياسي بولبابه سالم ان حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة عن الأحزاب التي أعلن عنها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي ستنهي التهريج السياسي و تنال ثقة البرلمان لأن الوقت لم يعد يسمح بمزيد العبث بعد نقض الاتفاق السياسي الذي حصل يوم السبت 21 ديسمبر من طرف حزبي التيار الديمقراطي و حركة الشعب ...و قال خلال استضافته في قناة الجزيرة أن اوضاع البلاد الاقتصادية و الاجتماعية صعبة جدا و المحيط الاقليمي مضطرب و هناك كتل برلمانية عديدة ستصوت للحكومة الجديدة .