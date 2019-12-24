بولبابه سالم : الوضع لا يسمح بمزيد العبث و حكومة الجملي ستنال ثقة البرلمان

Mardi 24 Decembre 2019
باب نات - اعتبر المحلل السياسي بولبابه سالم ان حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة عن الأحزاب التي أعلن عنها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي ستنهي التهريج السياسي و تنال ثقة البرلمان لأن الوقت لم يعد يسمح بمزيد العبث بعد نقض الاتفاق السياسي الذي حصل يوم السبت 21 ديسمبر من طرف حزبي التيار الديمقراطي و حركة الشعب ...
و قال خلال استضافته في قناة الجزيرة أن اوضاع البلاد الاقتصادية و الاجتماعية صعبة جدا و المحيط الاقليمي مضطرب و هناك كتل برلمانية عديدة ستصوت للحكومة الجديدة .
و قال خلال استضافته في قناة الجزيرة أن اوضاع البلاد الاقتصادية و الاجتماعية صعبة جدا و المحيط الاقليمي مضطرب و هناك كتل برلمانية عديدة ستصوت للحكومة الجديدة .
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Par:bensa94 (France )
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