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بولبابه سالم : الوضع لا يسمح بمزيد العبث و حكومة الجملي ستنال ثقة البرلمان

Mardi 24 Decembre 2019

Mardi 24 Decembre 2019
باب نات - اعتبر المحلل السياسي بولبابه سالم ان حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة عن الأحزاب التي أعلن عنها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي ستنهي التهريج السياسي و تنال ثقة البرلمان لأن الوقت لم يعد يسمح بمزيد العبث بعد نقض الاتفاق السياسي الذي حصل يوم السبت 21 ديسمبر من طرف حزبي التيار الديمقراطي و حركة الشعب ...

و قال خلال استضافته في قناة الجزيرة أن اوضاع البلاد الاقتصادية و الاجتماعية صعبة جدا و المحيط الاقليمي مضطرب و هناك كتل برلمانية عديدة ستصوت للحكومة الجديدة .


  
  
     
  

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