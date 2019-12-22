بولبابه سالم لقناة اوراس TV : ما يحدث مراهقة سياسية و يجب العودة الى الشعب

Dimanche 22 Decembre 2019



باب نات

- اعتبر المحلل السياسي بولبابه سالم ان انسحاب التيار الديمقراطي وحركة الشعب من مفاوضات تشكيل الحكومة بعد قبول مطالبهما و مشاركتهما في لقاءات متتالية مع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي هو مراهقة سياسية و تلاعب بوقت التونسيين الذين انتظروا ولادة حكومة ثورية ،،و أضاف لدى مشاركته في برنامج "بلا قيود" على قناة اوراس TV أن بعض المنتمين لهذه الأحزاب مصابون بعصاب الايديولوجيا التي تغلبت على البعد الوطني و الاستحقاقات التي تنتظرها البلاد ووضعوا قادتهم في موقف حرج ، و دعا الى الاسراع بتعديل القانون الانتخابي و العودة الى الشعب ليحسم أمره و يفوّض من يحكمه بأغلبية مريحة