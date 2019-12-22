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بولبابه سالم لقناة اوراس TV : ما يحدث مراهقة سياسية و يجب العودة الى الشعب

Dimanche 22 Decembre 2019

Dimanche 22 Decembre 2019
باب نات - اعتبر المحلل السياسي بولبابه سالم ان انسحاب التيار الديمقراطي وحركة الشعب من مفاوضات تشكيل الحكومة بعد قبول مطالبهما و مشاركتهما في لقاءات متتالية مع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي هو مراهقة سياسية و تلاعب بوقت التونسيين الذين انتظروا ولادة حكومة ثورية ،،

و أضاف لدى مشاركته في برنامج "بلا قيود" على قناة اوراس TV أن بعض المنتمين لهذه الأحزاب مصابون بعصاب الايديولوجيا التي تغلبت على البعد الوطني و الاستحقاقات التي تنتظرها البلاد ووضعوا قادتهم في موقف حرج ، و دعا الى الاسراع بتعديل القانون الانتخابي و العودة الى الشعب ليحسم أمره و يفوّض من يحكمه بأغلبية مريحة


  
  
     
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 194822

Kamelnet  ()  |Dimanche 22 Decembre 2019 à 20h 42m |           
اذا قام الرئيس قيس سعيد غدا بختم القانون الانتخابي ....فسيحم الأمر و ببعث برسالة واضحة لكل من الشعب والسياسبن😎



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