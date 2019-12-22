Dimanche 22 Decembre 2019
باب نات - اعتبر المحلل السياسي بولبابه سالم ان انسحاب التيار الديمقراطي وحركة الشعب من مفاوضات تشكيل الحكومة بعد قبول مطالبهما و مشاركتهما في لقاءات متتالية مع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي هو مراهقة سياسية و تلاعب بوقت التونسيين الذين انتظروا ولادة حكومة ثورية ،،
و أضاف لدى مشاركته في برنامج "بلا قيود" على قناة اوراس TV أن بعض المنتمين لهذه الأحزاب مصابون بعصاب الايديولوجيا التي تغلبت على البعد الوطني و الاستحقاقات التي تنتظرها البلاد ووضعوا قادتهم في موقف حرج ، و دعا الى الاسراع بتعديل القانون الانتخابي و العودة الى الشعب ليحسم أمره و يفوّض من يحكمه بأغلبية مريحة
و أضاف لدى مشاركته في برنامج "بلا قيود" على قناة اوراس TV أن بعض المنتمين لهذه الأحزاب مصابون بعصاب الايديولوجيا التي تغلبت على البعد الوطني و الاستحقاقات التي تنتظرها البلاد ووضعوا قادتهم في موقف حرج ، و دعا الى الاسراع بتعديل القانون الانتخابي و العودة الى الشعب ليحسم أمره و يفوّض من يحكمه بأغلبية مريحة
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Par:kamelnet ( )
Sur: بولبابه سالم لقناة اوراس TV : ما يحدث مراهقة سياسية و يجب العودة الى الشعب