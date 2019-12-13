مستشفى الهادي شاكر: أحكام بالسجن وأخرى مؤجلة ضدّ 17 نقابيا

Vendredi 13 Decembre 2019



على خلفية القرار القضائي الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بصفاقس 2 بحق 17 نقابيا من أعوان للصحة بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، أصدرت الجامعة العامة للصحة بياتا نبهت فيه إلى خطورة مثل هذه المحاكمات الناتجة عن "صناعة الملفات" والزج بالأجهزة الأمنية والقضائية في الخلافات الشغلية.وتجدر الاشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بصفاقس 2 قضت أمس الخميس بسجن حمادي المصراتي الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس والكاتب العام للنقابة الاساسية للصحة بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر و3 أعضاء آخرين من النقابة الأساسية لمدة شهرين كما قضت بالسجن لمدة شهرين مع تأجيل التنفيذ بحق 13 من النقابيين القاعديين بالمستشفى في قضية تعود أحداثها الى سنة 2012 واتهامهم بتهديد موظف عمومي ومنعه من آداء وظيفته.المصدر موزاييك