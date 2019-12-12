Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Taqasim Oud  

أحد ضحايا التجمع...عذوبني بمقر وزارة الداخلية وقضيت 16 سنة سجنا ظلما وقهرا

Jeudi 12 Decembre 2019

Jeudi 12 Decembre 2019
باب نات - أدلى اليوم المعارض السياسي سمير بن تيلي خلال الاستماع له من قبل الدائرة الجنائية المتخصّصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس على خلفية ايقافه زمن حكم التجمع وبن علي انه ألقى عليه القبض بتاريخ 15 جويلية 1991 اين تمّ اعتقاله من قبل فرقة الإرشاد ببوشوشة بقيادة محمود الجوّادي موضحا انهم أخضعوه للتعذيب إضافة إلى التعليق على طريقة " الدجاجة المصليّة " poulet rôti و " الفلقة " ثم تغطيس رأسه في " البانو " وهو معلّق من قدميه إلى الأعلى ...

وقد طلبوا منه حيانها دلهم عن مكان تواجد الناشط الهادي الغالي الذي كان مطلوبا لديهم بصفة ملحّة ... مبينا انه من الجلادين الذين قاموا بتعذيبه كل من جلال العيّاري المعروف بكنية " رامبو " و " قتلة " و " بوكاسا " و محمود بن عمر و " الزو " و " قصّة " ...


16 سنة سجنا ...


واكد الشاكي انه تمّ الحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة " التآمر على أمن الدولة " وانه قضّى في السجون 16 سنة و 10 أيّام

مشيرا الى انه ترك بنتين تبلغ الأولى سنة واحدة و الثانية 4سنوات .. ولما خرج من السجن وجد الأولى تدرس بالباكالوريا و الثانية في الجامعة ...

وقد قررت المحكمة تاخير القضية وتحديد موعد لاحق لها أثر الجلسة واستدعاء المنسوب لهم الانتهاك.

  
  
     
  

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