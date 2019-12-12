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الخطوط التونسية في المرتبة الاولى كأسوأ شركة طيران في العالم لرفضها تعويض التأخير الحاصل على رحلاتها

Jeudi 12 Decembre 2019

Jeudi 12 Decembre 2019
احتلت الخطوط الجوية التونسية المرتبة الأولى لأسوأ شركة طيران في العالم في استرجاع تعويض التأخير وفق الموقع البلجيكي 7sur7

و حلت الخطوط التونسية الأولى في التصنيف بسبب رفضها 99.9٪ من مطالب التعويض التي تقدم بها المسافرون لتسجيل اضطرابات في رحلاتها على مستوى التوقيت


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و قد حلت في المراتب الخمسة الأولى كل من خطوط طيران Vueling و Ernest Airlines و Bulgaria Air

و وفقا لموقع الأخبار البلجيكي "7sur7" ، فإن هذه الشركات الخمس هي الأسوأ شركات الطيران في العالم لرفضها تعويض الركاب عن دوافع غير مشروعة.

وكان موقع Moneyinc كان صنّف الخطوط التونسية كأسوأ شركة بسبب التأخير...

  
  
     
  

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6 de 6 commentaires pour l'article 194248

Essoltan  (France)  |Jeudi 12 Decembre 2019 à 14h 41m |           
Qu'est-ce-qu'ils attendent pour VIRER le PDG de Tunisair pour mauvaise gestion .
Ce boss est apparemment de formation militaire , franchement on ne voit pas comment a été parachuté dans ce poste aussi important ?

Volcano  (France)  |Jeudi 12 Decembre 2019 à 14h 23m |           
اعادة هيكلتها ومراجعة جميع سياساتها وقطع دابر المفسدين فيها اصبح واجبا مقدسا و يا ريت نسمعو راي اتحاد الشغل في المسالة فله اليد الطولى داخل هذه المنشاة و المرتبة المشرفة هذه من انجازاته فليفخر بها

Adel22  (Tunisia)  |Jeudi 12 Decembre 2019 à 14h 11m |           
Son PDG veut devenir ministre de l'Interieur

Amor2  (Switzerland)  |Jeudi 12 Decembre 2019 à 13h 45m |           
يعطيكم فضيحة !!!!

IndependentMen  ()  |Jeudi 12 Decembre 2019 à 13h 39m |           
المرة الجاية باش يصنفوها مع الكيران
واك النكبة المنكبي مازال يحل في فموا
سي عناء سكر البرنامج

IndependentMen  ()  |Jeudi 12 Decembre 2019 à 13h 38m |           
المرة الجاية باش يصنفوها مع الكيران
واك النكبة المنكبي مازال يحل في فموا
سي عناء سكر البرنامج



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