الخطوط التونسية في المرتبة الاولى كأسوأ شركة طيران في العالم لرفضها تعويض التأخير الحاصل على رحلاتها

Jeudi 12 Decembre 2019
احتلت الخطوط الجوية التونسية المرتبة الأولى لأسوأ شركة طيران في العالم في استرجاع تعويض التأخير وفق الموقع البلجيكي 7sur7
و حلت الخطوط التونسية الأولى في التصنيف بسبب رفضها 99.9٪ من مطالب التعويض التي تقدم بها المسافرون لتسجيل اضطرابات في رحلاتها على مستوى التوقيت
اقرأ أيضا: Le règlement européen des droits de passagers aériens, s'applique-t-il en Tunisie؟
و قد حلت في المراتب الخمسة الأولى كل من خطوط طيران Vueling و Ernest Airlines و Bulgaria Air
و وفقا لموقع الأخبار البلجيكي "7sur7" ، فإن هذه الشركات الخمس هي الأسوأ شركات الطيران في العالم لرفضها تعويض الركاب عن دوافع غير مشروعة.
وكان موقع Moneyinc كان صنّف الخطوط التونسية كأسوأ شركة بسبب التأخير...
و حلت الخطوط التونسية الأولى في التصنيف بسبب رفضها 99.9٪ من مطالب التعويض التي تقدم بها المسافرون لتسجيل اضطرابات في رحلاتها على مستوى التوقيت
اقرأ أيضا: Le règlement européen des droits de passagers aériens, s'applique-t-il en Tunisie؟
و قد حلت في المراتب الخمسة الأولى كل من خطوط طيران Vueling و Ernest Airlines و Bulgaria Air
و وفقا لموقع الأخبار البلجيكي "7sur7" ، فإن هذه الشركات الخمس هي الأسوأ شركات الطيران في العالم لرفضها تعويض الركاب عن دوافع غير مشروعة.
وكان موقع Moneyinc كان صنّف الخطوط التونسية كأسوأ شركة بسبب التأخير...
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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