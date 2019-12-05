محمد الحامدي حول مشاورات رئيس الحكومة: هذي مش سياسة هذا حساب عطارة

Jeudi 05 Decembre 2019
باب نات - قال القيادي في التيار الديمقراطي محمد الحامدي في مداخلة على قناة حنبعل ان ما يحصل من مشاورات مع رئيس الحكومة الحبيب الجملي " رئيس حكومة يبحث على 120 نائب هذي موش سياسة هذا حساب عطارة لا غير".
واضاف محمد الحامدي " رئيس الحكومة لم يحدد موقفه من البرنامج ومن تشكيلة الحكومة ومن الملفات الحارقة متابعا " لا تضيعوا الوقت في الحيل والمناورات".
وتابع محمد الحامدي " المشاركة في الحكم مغامرة ثقيلة للغاية لذلك نريد وضع اقدامنا على الطريق الصحيح".
وكان رئيس حزب التيار الديمقراطي، محمد عبو، أكد في تصريحات إعلامية، يوم الثلاثاء، "تمسّك حزبه بتوفّر بعض الضمانات، إضافة إلى تولي ثلاث وزرات هي العدل والداخلية والإصلاح الاداري، للمشاركة في هذه الحكومة.
من جهة أخرى قال رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي أمس الأربعاء إنه "مستعد لكل الإحتمالات، رغم تقدّم المفاوضات مع الأحزاب التي ستشارك في الحكومة المقبلة ورفض بعضها مبدأ تحييد الوزارات السيادية"، مؤكدا أنه سيعلن عن الأحزاب المكونة لحكومته، بداية الأسبوع القادم.
واضاف محمد الحامدي " رئيس الحكومة لم يحدد موقفه من البرنامج ومن تشكيلة الحكومة ومن الملفات الحارقة متابعا " لا تضيعوا الوقت في الحيل والمناورات".
وتابع محمد الحامدي " المشاركة في الحكم مغامرة ثقيلة للغاية لذلك نريد وضع اقدامنا على الطريق الصحيح".
وكان رئيس حزب التيار الديمقراطي، محمد عبو، أكد في تصريحات إعلامية، يوم الثلاثاء، "تمسّك حزبه بتوفّر بعض الضمانات، إضافة إلى تولي ثلاث وزرات هي العدل والداخلية والإصلاح الاداري، للمشاركة في هذه الحكومة.
من جهة أخرى قال رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي أمس الأربعاء إنه "مستعد لكل الإحتمالات، رغم تقدّم المفاوضات مع الأحزاب التي ستشارك في الحكومة المقبلة ورفض بعضها مبدأ تحييد الوزارات السيادية"، مؤكدا أنه سيعلن عن الأحزاب المكونة لحكومته، بداية الأسبوع القادم.
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Par:jeb2013ri (Tunisia )
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