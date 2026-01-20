أمواج بارتفاع 12 مترًا بالوطن القبلي وتواصل التقلبات الجوية في تونس
أكّد سرحان الرحالي، المهندس بالـ المعهد الوطني للرصد الجوي، أن كميات الأمطار المسجّلة بلغت مستويات قياسية بعدد من الجهات، خلال التقلبات الجوية الأخيرة.
وأوضح الرحالي، في تصريح إذاعي، أن سيدي بوسعيد سجّلت 204 مليمترات من الأمطار، تليها حمام الأنف بـ159 مم وحلق الوادي بـ140 مم.
وفي ولاية المنستير، بلغت الكميات 238 مم، في حين سُجّل 241 مم بصيادة.
أما بولاية نابل، فقد تم تسجيل 178 مم بسيدي حسون، و149 مم بمدينة نابل، و141 مم بالحمامات، فيما بلغت الكمية المسجلة بمنطقة أوذنة من ولاية زغوان 142 مم.
وأشار الرحالي إلى أن هذه الأرقام دفعت المعهد الوطني للرصد الجوي إلى تصنيف ولايات تونس الكبرى ونابل والمنستير ضمن اللون الأحمر بخارطة اليقظة، نظرًا لخطورة الوضع الجوي.
وفي السياق ذاته، أفاد بأن ارتفاع أمواج البحر بمنطقة الوطن القبلي بلغ 12 مترًا، محذّرًا من مخاطر الملاحة والاقتراب من السواحل خلال هذه الفترة.
وأضاف أن التقلبات الجوية ستتواصل خلال الفترة الصباحية من اليوم الثلاثاء، على أن تشهد انحسارًا تدريجيًا بداية من المساء، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر واتباع التوصيات الصادرة عن الجهات المختصة.
