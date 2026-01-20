Babnet   Latest update 09:30 Tunis

أمواج بارتفاع 12 مترًا بالوطن القبلي وتواصل التقلبات الجوية في تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696f2d7aa72cb9.66464776_gnljheqifpkmo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 20 Janvier 2026 - 08:21 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أكّد سرحان الرحالي، المهندس بالـ المعهد الوطني للرصد الجوي، أن كميات الأمطار المسجّلة بلغت مستويات قياسية بعدد من الجهات، خلال التقلبات الجوية الأخيرة.

وأوضح الرحالي، في تصريح إذاعي، أن سيدي بوسعيد سجّلت 204 مليمترات من الأمطار، تليها حمام الأنف بـ159 مم وحلق الوادي بـ140 مم.

وفي ولاية المنستير، بلغت الكميات 238 مم، في حين سُجّل 241 مم بصيادة.

أما بولاية نابل، فقد تم تسجيل 178 مم بسيدي حسون، و149 مم بمدينة نابل، و141 مم بالحمامات، فيما بلغت الكمية المسجلة بمنطقة أوذنة من ولاية زغوان 142 مم.


وأشار الرحالي إلى أن هذه الأرقام دفعت المعهد الوطني للرصد الجوي إلى تصنيف ولايات تونس الكبرى ونابل والمنستير ضمن اللون الأحمر بخارطة اليقظة، نظرًا لخطورة الوضع الجوي.

وفي السياق ذاته، أفاد بأن ارتفاع أمواج البحر بمنطقة الوطن القبلي بلغ 12 مترًا، محذّرًا من مخاطر الملاحة والاقتراب من السواحل خلال هذه الفترة.

وأضاف أن التقلبات الجوية ستتواصل خلال الفترة الصباحية من اليوم الثلاثاء، على أن تشهد انحسارًا تدريجيًا بداية من المساء، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر واتباع التوصيات الصادرة عن الجهات المختصة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322191

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 20 جانفي 2026 | 1 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet14°
10° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-10
15°-11
17°-9
16°-10
19°-10
  • Avoirs en devises 25070,3
  • (19/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,35526 DT
  • (19/01)
  • 1 $ = 2,91672 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/01)     960,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/01)   26796 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>