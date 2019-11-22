بولبابه سالم لقناة أوراس TV : مراكز النفوذ في حالة ارتباك بعد انتخاب قيس سعيّد

Vendredi 22 Novembre 2019



باب نات

- قال المحلل السياسي بولبابه سالم لدى استضافته في قناة اوراس TV التي تبث من لندن في برنامج "الشعب يريد" و الذي يقدمه الاعلامي سمير الخالدي تعقيبا على التصريحات الخطيرة للمدعو يوسف بن سالم (شوشو )ان ظهورها في الفترة الحالية يشير الى حالة الارتباك التي تعيشها مراكز النفوذ القديمة في تونس بعد انتخاب قيس سعيد خاصة انهم راهنوا على اذرعهم الاعلامية لدعم منافسيه مثل عبد الكريم الزبيدي الذي صنع على عجل ثم نبيل القروي لكن الشعب التونسي أثبت انحيازه الى رجل من خارج السيستام ،،،و اشار الى ان الدولة مطالبة بالرد و كشف الحقيقة للرأي العام مجددا دعوته رئيس الدولة باعتباره يملك تفويضا شعبيا لمصارحة الشعب لأن الحقيقة وحدها تقتل الاشاعة وتمنع انتشارها خاصة في ظل وجود حكومة تصريف اعمال و بداية تشكل حكومة جديدة .. و اعتبر ان المنطق يفرض محاسبة شوشو اذا كان ثبت كذبه او كشف كامل الحقيقة اذا اثبتت التحقيقات صدق اتهاماته .و سخر بولبابه سالم من التبريرات التي يريد البعض تلفيقها مثل الجنون و المرض لانها لم تعد تنطلي على الشعب .