سفير المملكة العربية السعودية بتونس يبلغ الغنوشي تهاني خادم الحرمين الشريفين

Vendredi 22 Novembre 2019
باب نات - استقبل راشد الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2019 بقصر باردو محمد بن محمود العلي، سفير المملكة العربية السعودية بتونس، الذي أبلغه تهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة انتخاب رئاسة البرلمان وانطلاق أشغاله.
وأكد رئيس المجلس عمق علاقات الأخوّة والتعاون بين الشعبين التونسي والسعودي والحرص المشترك بين قيادة البلدين على مواصلة دعمها وتعزيزها على جميع الأصعدة وفي مختلف المجالات.
وبيّن السفير السعودي أهمية تعزيز التعاون بين مجلس نواب الشعب ومجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، ودفع الشراكة بينهما على مستوى تبادل الخبرات والتجارب .
وأكد رئيس المجلس عمق علاقات الأخوّة والتعاون بين الشعبين التونسي والسعودي والحرص المشترك بين قيادة البلدين على مواصلة دعمها وتعزيزها على جميع الأصعدة وفي مختلف المجالات.
وبيّن السفير السعودي أهمية تعزيز التعاون بين مجلس نواب الشعب ومجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، ودفع الشراكة بينهما على مستوى تبادل الخبرات والتجارب .
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