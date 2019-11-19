هذا ما كشفه التشريح الطبي في قضية مقتل الشاب ادم بوليفة في ملهى الماديسون

Mardi 19 Novembre 2019
باب نات - وردت نتيجة التشريح الطبي على جثة الضحية ادم بوليفة الذي توفى فجر يوم الأحد الماضي بملهى الماديسون بشارع محمد الخامس بالعاصمة ان سبب وفاة ادم ليس سقوطه من المصعد وانما بسبب صعود شخص فوق القفص الصدري للمرحوم بكل قوة و طمس قلبه عبر كسر ضلوع صدره..
هذا وتم إيقاف حراس بالملهى الليلي على ذمة قضية الحال وتوجيه تهمة القتل العمد اليهم ....
هذا وتم يوم الثلاثاء دفن الضحية بمقبرة الجلاز بالعاصمة ..
المحامية ليلى بن دبة ، تسحب إعلام نيابتها في حق عدد من المتهمين
من ناحية أخرى أفاد موقع نسمة أن المحامية ليلى بن دبة ، سحبت إعلام نيابتها في حق عدد من المتهمين في قضية وفاة الشاب آدم وليفة .
وجاء قرار اعلام سحب النيابة بعد أن أثبتت التحاليل الشرطة الفنية صحة الفيديو ، الذي صور بطريقة واضحة تعنيف حراس الملهى الليلي للهالك آدم وليفة وجره أرضا إلى خارج المطعم المذكور، الذي يتضارب مع أقوال المتهمين .
وأضاف نفس المصدر أن التحيقاقات أصبحت تشمل حاليا 11 شخصا في انتظار تواصلها وذلك بمقتضى انابة قضائية صادرة عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.
هذا وتم إيقاف حراس بالملهى الليلي على ذمة قضية الحال وتوجيه تهمة القتل العمد اليهم ....
هذا وتم يوم الثلاثاء دفن الضحية بمقبرة الجلاز بالعاصمة ..
المحامية ليلى بن دبة ، تسحب إعلام نيابتها في حق عدد من المتهمين
من ناحية أخرى أفاد موقع نسمة أن المحامية ليلى بن دبة ، سحبت إعلام نيابتها في حق عدد من المتهمين في قضية وفاة الشاب آدم وليفة .
وجاء قرار اعلام سحب النيابة بعد أن أثبتت التحاليل الشرطة الفنية صحة الفيديو ، الذي صور بطريقة واضحة تعنيف حراس الملهى الليلي للهالك آدم وليفة وجره أرضا إلى خارج المطعم المذكور، الذي يتضارب مع أقوال المتهمين .
وأضاف نفس المصدر أن التحيقاقات أصبحت تشمل حاليا 11 شخصا في انتظار تواصلها وذلك بمقتضى انابة قضائية صادرة عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.
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Par:slimene (France )
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