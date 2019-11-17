فتح تحقيق حول وفاة الشاب ادم بوليفة يوم عيد ميلاده بفندق بتونس ..

Dimanche 17 Novembre 2019



نسمة: إيقاف صاحب النزل وعدد من موظّفيه

تم صباح اليوم الاحد 17 نوفمبر الجاري فتح تحقيق حول وفاة ابن مقرين ادم بوليفة (23 سنة) في الليلة الفاصلة بين يومي السبت والأحد في أحد نزل العاصمة.وحسب اذاعة موزاييك ووفق شهادة طاهر الغزي أحد الأصدقاء المقربين للضحية فإن آدم كان بصدد الإحتفال صحبة والده وصديقيه بعيد ميلاده في مطعم حانة يتبع أحد نزل العاصمة، أين جد خلاف بين الشاب وأحد النّدل تطور إلى مناوشات بينهما.وحسب المصدر نفسه، فقد تدخل المسؤول على المكان وقام بفض الإشكال وتم تغيير النادل، لكن الأمر لم ينته عند ذلك الحد، إذ قام النادل بالعودة إلى طاولة آدم ووالده وصديقيه، مصحوبا بأعوان حراسة النزل وعدد آخر من زملائه، وقاموا بالإعتداء بالعنف على والده ثم تم جرّ الشاب إلى خارج المطعم والإعتداء عليه بالعنف الشديد، وهو ما أظهره فيديو تحصل عليه موقع موزاييك وتم تصويره أثناء المناوشات.وحسب والد الضحية في روايته الأولية للأحداث، التي نقلها صديق الضحية، فقد تم إخراجه إثر ذلك إلى خارج المكان وإدّعى حراس النزل أنهم بصدد التصالح مع إبنه في الداخل، ودام إنتظاره لإبنه لأكثر من ساعتين، وأمام إصراره على الدخول مجددا والبحث عن إبنه، أعلمه الحراس فيما بعد أن سيارة إسعاف نقلت إبنه إلى مستشفى شارل نيكول.وبتنقله إلى المستشفى، إكتشف الأب أن إبنه نُقل وقد فارق الحياة إلى قسم الأموات إلى المستشفى.. ويبدو أن الشاب قد ألقي أو سقط في مصعد معطبّ في النزل المذكور، وقد حملت جثته آثار عنف شديد، في إنتظار تشريحها لتحديد أسباب الوفاة.وحسب موزاييك فقد تم فتح بحث في الجريمة لدى فرقة مكافحة الإجرام في القرجاني، وتم الإستماع إلى شهادة الأب كما تم إيقاف عدد من العاملين والمسؤولين في النزل المذكور.ووفق موقع نسمة فان النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس أذنت لأعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالاحتفاظ بمدير نزل معروف بشارع محمد الخامس و5 من موظفي وأعوان الحراسة وذلك على خلفية وفاة الشاب ادم بوليفة فجر اليوم داخل النزل المذكور.