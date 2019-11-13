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بعد التصريحات الخطيرة لنقيب بالحرس الوطني، الرئيس قيس سعيد يؤدي زيارة الي الوردانين ويطمئن الأهالي

Mercredi 13 Novembre 2019

Mercredi 13 Novembre 2019
باب نات - أدى بعد ظهر الأربعاء 13 نوفمبر، رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة فجئية لمدينة الوردانين من ولاية المنستير.

وتأتي زيارة الرئيس قيس سعيد للجهة على اثر الجدل الذي أثارته تصرحات النقيب بالحرس الوطني زياد فرج الله، حول وجود مخازن أسلحة وعلاقة بعض الشخصيات المعروفة بهذه المخازن وبملف الارهاب.


وطمأن رئيس الجمهورية أهالي الجهة مؤكدا على استقرار الوضع الأمني وعلى جاهزية الوحدات الأمنية كما أكد سعيه لايجاد الصيغ القانونية لاحداث منطقة صناعية بهدف دفع عجلة التنمية بالجهة.




  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 192618

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 13 Novembre 2019 à 16h 51m |           
خبر ممتاز .فالرئيس يقرر بنفسه تبين الحقيقة .وهذا قد يكون لعدم الثقة في الأخبار التي تصوغها الدولة العميقة المتحكمة في مفاصل الدولة والإعلام . ومن المؤكد سيعتمد الهجوم كأحسن طريقة للدفاع ويحاول تتبع تكتيك آردوغان حتى لا يكون مصيره كالرئيس المصري محمد مرسي رحمه الله .

Tomjerry  (Tunisia)  |Mercredi 13 Novembre 2019 à 16h 43m |           
هذا هو الضرب الصحيح.

كان الله في عونك وعون من أراد عونك بصدق



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