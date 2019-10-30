ديلو : سامي الفهري يعتقد أنه مستهدف من النهضة وأعلن عليها الحرب ويظن أنه بذلك يخدم في أمورو قضائيا

Mercredi 30 Octobre 2019



باب نات

- شدّد الأربعاء 30 أكتوبر، القادي بحركة النهضة سمير ديلو على أن حرية الاعلام مضمونة بالدستور وقال تعليقا على سلسلة الحلقات التي أعلنت عنها قناة الحوار التونسي بعنوان "كشف أسرار حركة النهضة" أن ذلك اجتهاد من القناة لها الحق فيه.واستدرك ديلو قائلا "لكن لا يخفي على أحد أن سامي الفهري يعتبر أنه مستهدف من النهضة وأعلن الحرب على النهضة منذ مدّة" وشبهه بنبيل القروي قائلا " نبيل القروي كان يعتبر ان دخوله للسجن وراءه النهضة وسامي الفهري يعتبر انه مستهدف من النهضة".وتابع قائلا "يبدو أن الحلقات التي أعلنت عنها قناة الحوار التونسي هي حلقة جديدة فيها تصعيد ويعتبر ان هذا يخدمو في أمورو القضائية".يذكر أنه وعلى اثر قرار تحجير السفر على سامي الفهري وزوجته بثت قناة الحوار التونسي ومضة إعلانية لانطلاق سلسلة من الحلقات حول حركة النهضة.