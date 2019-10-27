المحرس: الأطفال يشاركون في حملة النظافة بحي النصر

Dimanche 27 Octobre 2019



باب نات





- في إطار تعزيز العمل المجتمعي والعناية بالبيئة و تحويلها الى اسلوب حياة من خلال تكاتف جميع الجهود، نظم يوم الأحد عدد من أهالي و متساكني حي النصر حملة نظافة شارك فيها الاطفال بكثرة .هذا و أكد الأهالي استعدادهم لمواصلة القيام بهذه الحملات بشكل أسبوعي و حرصهم على المحافظة على نظافة حيّهم، كما تعهدت بلدية المحرس برفع الاتربة والفواضل المنزلية من الشوارع والأنهج.وائل الرميلي