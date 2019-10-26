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سمير عبد الله: تونس دولة مدنية ولا يجب تصوير رئيس الجمهورية يؤدي الصلاة إلا في المناسبات

Samedi 26 Octobre 2019

Samedi 26 Octobre 2019
باب نات - استنكر الجمعة 25 أكتوبر، القيادي بحركة تحيا تونس سمير عبد الله الفيديو الذي تداولته صفحات الفايسبوك لرئيس الجمهورية قيس سعيّد داخل أحد المساجد اثر ادائه صلاة الجمعة.

وقال عبد الله في تدوينة بصفحته على الفايسبوك "عنما يصلي رئيس الجمهورية هذا شأن خاص به ولا يجب تصوير أدائه للصلاة وتغطيته اعلاميا.


وتابع قائلا " الدولة في الدستور مدنية.. والعبادات شأن خاص.. وحرية الضمير مضمونة والرئيس هو الضامن للدستور " معتبرا أن التغطية الاعلامية يجب أن تقتصر على حضور الرئيس المناسبات الدينية فقط :الأعياد والمولد حسب تقديره.

  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 191621

MOUSALIM  (Tunisia)  |Samedi 26 Octobre 2019 à 10h 19m |           
تدوينة ما كان لنا أن نقرأها لو أن قيس سعيد تصرف كجل زعماء العالم وزار الكيان الصهيوني ووقف متمسحا لحائط المبكى .

Nouri  (Switzerland)  |Samedi 26 Octobre 2019 à 09h 24m |           
اتفق مع السيد سمير عبد الله بأن الصلاة شأن خاص ورئيس الدولة قام بواجبه.
تدخل الاعلام وهذه التغطية الاعلامية اتفهمها كذلك لان هذه أول مرة يشاهد الشعب التونسي رئيسه يقوم بواجبه ويذهب الى صلاة الجمعة.
اما عن من ينتقد الرئيس لذهابه الى صلاة الجمعة فلا تعليق عليهم.
الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء

BenMoussa  (Tunisia)  |Samedi 26 Octobre 2019 à 09h 14m |           
موتوا بغيضكم ...
تونس دولة مدنية دينها الاسلام ولو كره الفاسقون
والتصوير حر ما لم يمس بالحياة الخاصة للاشخاص
ورئيس الجمهورية شخصية عامة جرت العادة ان تقع تغطية زياراته وتنقلاته اعلاميا في كل الديمقراطيات في العالم
فما هذا الابتذال والتسفل ؟ صحيح ان الحقد يعمي ويصم فموتوا بغيضكم

Karimyousef  (France)  |Samedi 26 Octobre 2019 à 09h 03m |           
Ce qui a été montré ce n'est pas son côté pratiquant mais son humilité de se mélanger au peuple.
L'autre élément à retenir c'est qu'il est complètement inutile de dépenser des fortunes et de mobiliser des dizaines de policiers pour assurer la sécurité du président.



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