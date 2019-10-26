Samedi 26 Octobre 2019
باب نات - استنكر الجمعة 25 أكتوبر، القيادي بحركة تحيا تونس سمير عبد الله الفيديو الذي تداولته صفحات الفايسبوك لرئيس الجمهورية قيس سعيّد داخل أحد المساجد اثر ادائه صلاة الجمعة.
وقال عبد الله في تدوينة بصفحته على الفايسبوك "عنما يصلي رئيس الجمهورية هذا شأن خاص به ولا يجب تصوير أدائه للصلاة وتغطيته اعلاميا.
وتابع قائلا " الدولة في الدستور مدنية.. والعبادات شأن خاص.. وحرية الضمير مضمونة والرئيس هو الضامن للدستور " معتبرا أن التغطية الاعلامية يجب أن تقتصر على حضور الرئيس المناسبات الدينية فقط :الأعياد والمولد حسب تقديره.
وقال عبد الله في تدوينة بصفحته على الفايسبوك "عنما يصلي رئيس الجمهورية هذا شأن خاص به ولا يجب تصوير أدائه للصلاة وتغطيته اعلاميا.
وتابع قائلا " الدولة في الدستور مدنية.. والعبادات شأن خاص.. وحرية الضمير مضمونة والرئيس هو الضامن للدستور " معتبرا أن التغطية الاعلامية يجب أن تقتصر على حضور الرئيس المناسبات الدينية فقط :الأعياد والمولد حسب تقديره.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: سمير عبد الله: تونس دولة مدنية ولا يجب تصوير رئيس الجمهورية يؤدي الصلاة إلا في المناسبات