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ائتلاف الكرامة يعتبر علي العريّض الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة؟؟

Jeudi 17 Octobre 2019

Jeudi 17 Octobre 2019
باب نات - نشر الخميس 17 أكتوبر، القيادي بائتلاف الكرامة والفائز بمقعد في البرلمان، عبد اللطيف العلوي تدوينة تحمل عنوان "علي العريّض رجل ظلم ويجب أن ينصفه التاريخ".

وقال العلوي إن حكومة العريض بعد الثورة كانت الأفضل والأنظف والأكثر صلابة ووطنية لذلك أسقطوها وافتعلوا لها كلٌ أنواع الحروب والمؤامرات والضّرب في المَقاتل.


وتابع العلوي مشيدا بعلي العريض "حجم الضغط الذي تعرًض له والتًهديد والتهييج لم يتعرًض له أحد، وكانوا يريدون إسقاط المسار كاملا وليس الحكومة فقط، لكنّه فرض عليهم ما أراد! دستور للثورة وهيئة انتخابات وموعد للانتخابات".!

وختم العلوي تدوينته بالقول "انتصر عليهم وكان يحقّ له أن يرفع شارة الانتصار، حتّى وهم يسقطون حكومته لذلك أثق بذلك الرجل، أكثر من أيّ شخص آخر".

وقد فُهم من العلوي أنه يساند ويدعم تسمية علي العريض رئيسا للحكومة القادمة الأمر الذي يبدو أن بعض المقربّبين منه لم يستسيغوه الأمر الذي دفع العلوي لنشر تدوينة أخري قال فيها :
شهادتي في علي العريّض أو في غيره هي شهادة الحرّ للحرّ، ولست أدعو أحدا أن يرى ما أرى، ولذلك أحذّر كلّ من تحدّثه نفسه بأن يملي عليّ ما أقول أو ما أفعل.
إيّاكم أن تختبروا صبري أو حلمي في هذا
والحاضر يبلّغ الغايب...





  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 191162

Karimyousef  (France)  |Jeudi 17 Octobre 2019 à 19h 41m |           
Le plus important à retenir des élections est que le peuple veut voir d'autres têtes.Le plus raisonnable est de nommer une personnalité neuve.on est dans le symbolique.le peuple attend quelqu'un qui rassemble.

Fessi425  (Tunisia)  |Jeudi 17 Octobre 2019 à 19h 12m |           
الإحتمال كبير جدا أن يكون سيد علي العريض رئيس الحكومة القادمة و هذا من نضاله و حنكته في يسير الدولة و الله أعلم

Karimyousef  (France)  |Jeudi 17 Octobre 2019 à 19h 12m |           
هناك مسالة لابد من فهمها هو أن الشعب سئم الاحزاب السياسية.و انتخب لذلك رجلا غير متحزبا .تعيين العريض رئيس حكومة سيسبب من جديد في التناحر و الصراعات الحزبية و النقابية.الافضل هو تعيين حكومة كفآت غير مأدلجة.و ليعمل الجميع على انجاحها.

Mandhouj  (France)  |Jeudi 17 Octobre 2019 à 19h 01m |           
Il sera un grand chef de gouvernement, et il saura travailler avec le président.



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