الشروق: مهرب محكوم بالسجن 20 سنة في قضايا تهريب مخدرات واسلحة نائب جديد في البرلمان

Mercredi 09 Octobre 2019



باب نات

- نشرت الصحفية منى البوعزيزي في جريدة الشروق مقالا يتحدث عن تورط مهرب يلقب "بسطيش" نجح في الحصول على مقعد في البرلمان.وقالت الصحفية في مقالها الذي نشر اليوم الاربعاء ان النائب لديه حكم غيابي بالسجن 20 سنة وهو متورط في تهريب المخدرات والاسلحة والبضائع.كما افاد المثال ان المهرب لديه اسطول كامل من شاحنات التهريب.