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الشروق: مهرب محكوم بالسجن 20 سنة في قضايا تهريب مخدرات واسلحة نائب جديد في البرلمان

Mercredi 09 Octobre 2019

Mercredi 09 Octobre 2019
باب نات - نشرت الصحفية منى البوعزيزي في جريدة الشروق مقالا يتحدث عن تورط مهرب يلقب "بسطيش" نجح في الحصول على مقعد في البرلمان.
وقالت الصحفية في مقالها الذي نشر اليوم الاربعاء ان النائب لديه حكم غيابي بالسجن 20 سنة وهو متورط في تهريب المخدرات والاسلحة والبضائع.
كما افاد المثال ان المهرب لديه اسطول كامل من شاحنات التهريب.



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 190658

Chebbonatome  (Tunisia)  |Mercredi 09 Octobre 2019 à 11h 47m |           
اين المشكل؟
مرشح الرئاسة قدوتنا في السجن



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