Radio Babnet Tunisie On Air: Asmahan - Emta Hatearaf  

هيئة الدفاع عن الشهيدين تنشر رسائل بين مصطفى خضر وتنظيم الاخوان المسلمين في مصر حول ''الجهاز السري''

Lundi 23 Septembre 2019

Lundi 23 Septembre 2019
باب نات - واصلت الاثنين 23 سبتمبر، هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي نشر وثائق في علاقة بالقضية التى اصطلح عليها اعلاميا ب"الجهاز السري لحركة النهضة" على صفحتها بموقع الفايسبوك.

وتتمثل الوثائق التى تم نشرها في رسائل الكترونية قالت هيئة الدفاع انها جمعت المتهم بقيادة الجهاز السري مصطفى خضر بتنظيم الاخوان المسلمين في مصر في اطار بناء الجهاز السري.


يذكر أن هيئة الدفاع قررت نشر وثائق القضية احتجاجا على ما اعتبرته تواطؤ القضاء وتقاعسه في ملف الجهاز السري وكانت دخلت في اعتصام داخل المحكمة الابتدائية مطالبة قاضي التحقيق اما بالاحالة أو الحفظ.


  
  
     
  
rtt-56b32d35d5e0e521cce820d0c57d1e57-2019-09-23 17:20:56






0 de 0 commentaires pour l'article 189637



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الاثنين 23 سبتمبر 2019 | 24 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:44 18:17 15:39 12:19 06:08 04:41
28°
 27° % 58 :الرطــوبة
تونــس 22°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
27°-2228°-2231°-2127°-2127°-21
  • Avoirs en devises
    18044,3

  • (23 sept)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,14877 DT        1$ =2,85172 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 sept)   95,7 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1569260871|189637 6332|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires