هيئة الدفاع عن الشهيدين تنشر رسائل بين مصطفى خضر وتنظيم الاخوان المسلمين في مصر حول ''الجهاز السري''

Lundi 23 Septembre 2019



باب نات

- واصلت الاثنين 23 سبتمبر، هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي نشر وثائق في علاقة بالقضية التى اصطلح عليها اعلاميا ب"الجهاز السري لحركة النهضة" على صفحتها بموقع الفايسبوك.وتتمثل الوثائق التى تم نشرها في رسائل الكترونية قالت هيئة الدفاع انها جمعت المتهم بقيادة الجهاز السري مصطفى خضر بتنظيم الاخوان المسلمين في مصر في اطار بناء الجهاز السري.يذكر أن هيئة الدفاع قررت نشر وثائق القضية احتجاجا على ما اعتبرته تواطؤ القضاء وتقاعسه في ملف الجهاز السري وكانت دخلت في اعتصام داخل المحكمة الابتدائية مطالبة قاضي التحقيق اما بالاحالة أو الحفظ.