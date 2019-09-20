Radio Babnet Tunisie On Air: Saba7 - Ayam-El-Lolo  

قيس سعيد على قناة الجزيرة: الأساس في الميراث هو العدل وليس المساواة الشكلية

Vendredi 20 Septembre 2019

Vendredi 20 Septembre 2019
باب نات - قال المرشح الرئاسي قيس سعيد في حوار على قناة الجزيرة ردا على سؤال حول موقفه من المساواة في الميراث ان القضية بعيدة اليوم عن اهتمامات الشعب التونسي.
واضاف قيس سعيد " اعتقد ان القران حقق العدل في قضية الميراث لانه ارتكز في الاساس على العدل وليس على المساواة الشكلية متابعا " هنالك جوانب عديدة للمساواة سواء في الاسلام او في الفكر الليبرالي".
وتابع قيس سعيد سعيد " لو كنت قادرا على التغيير لغيرت شعار الجمهورية بخطاب عمر ابن الخطاب " متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا.



  
  
     
  
rtt-ffe35cd4fec2c773661df1b0680fba53-2019-09-20 10:11:10






1 de 1 commentaires pour l'article 189450

MOUSALIM  (Tunisia)  |Vendredi 20 Septembre 2019 à 11h 10m |           
ألف تحية وتحية الى الجميع والبداية مع رأي قيس سعيد -الأساس في الميراث هو العدل وليس المساواة الشكلية - وقد أصاب لأن الوصية هي لتحقيق المساواة بين أفراد العائلة ولكن القرآن يهدف لتحقيق العدل على المستوى العام وهذا ما لا يفهمه الليبراليون الذين لا تعنيهم العدالة الاجتماعية كما يرفضون الديمقراطية الإجتماعية .قيس سعيد أثبت أنه يمتلك ثقافة مقاصد القرآن الكريم .



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الجمعة 20 سبتمبر 2019 | 21 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:49 18:22 15:42 12:20 06:05 04:38
28°
 30° % 69 :الرطــوبة
تونــس 26°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
30°-2633°-2429°-2530°-2329°-21
  • Avoirs en devises
    18325,0

  • (19 sept)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,15463 DT        1$ =2,85297 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 sept)   734,2 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1568975091|189450 3240|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires