قيس سعيد على قناة الجزيرة: الأساس في الميراث هو العدل وليس المساواة الشكلية

Vendredi 20 Septembre 2019
باب نات - قال المرشح الرئاسي قيس سعيد في حوار على قناة الجزيرة ردا على سؤال حول موقفه من المساواة في الميراث ان القضية بعيدة اليوم عن اهتمامات الشعب التونسي.
واضاف قيس سعيد " اعتقد ان القران حقق العدل في قضية الميراث لانه ارتكز في الاساس على العدل وليس على المساواة الشكلية متابعا " هنالك جوانب عديدة للمساواة سواء في الاسلام او في الفكر الليبرالي".
وتابع قيس سعيد سعيد " لو كنت قادرا على التغيير لغيرت شعار الجمهورية بخطاب عمر ابن الخطاب " متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا.
واضاف قيس سعيد " اعتقد ان القران حقق العدل في قضية الميراث لانه ارتكز في الاساس على العدل وليس على المساواة الشكلية متابعا " هنالك جوانب عديدة للمساواة سواء في الاسلام او في الفكر الليبرالي".
وتابع قيس سعيد سعيد " لو كنت قادرا على التغيير لغيرت شعار الجمهورية بخطاب عمر ابن الخطاب " متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا.
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