نزيهة رجيبة: لطفي العماري وين تتذكر كلمة ثورة يهيج عليه الحكاك ويولي يعيط وكشاكشو طالعة

Jeudi 19 Septembre 2019



باب نات

- هاجمت الناشطة السياسية نزيهة رجيبة في تدوينة على صفحتها بالفايسبوك الاعلامي بقناة الحوار التونسي لطفي العماري .وقالت نزيهة رجيبة في تدوينتها " لطفي العماري ما كان يعرفو حد قبل الثورة...واللي يعرفوه يحكيو والعهدة على الراوي انو كان يكتب في تقارير ضد زملاؤو اللي مارسو شويه حرية التعبير".وتابعت نزيهة رجيبة " بعد الثورة ولّى عرمة وتجيه الكيالة ورمز (كيما تحبو حطو فتحة والا كسرة لحرف الراء )كبير لحرية التعبير .....ومع هذا وين تتذكر كلمة #ثورة يهيج عليه الحكاك ويولي يعيط وكشاكشو طالعة ويقول ما معناه الثورة مشات وتعدات وحل محلها سيستامنا وقف انتهى".وفي ما يلي التدوينة كاملة:"لطفي العماري ما كان يعرفو حد قبل الثورة...واللي يعرفوه يحكيو والعهدة على الراوي انو كان يكتب في تقارير ضد زملاؤو اللي مارسو شويه حرية التعبيربعد الثورة ولّى عرمة وتجيه الكيالة ورمز (كيما تحبو حطو فتحة والا كسرة لحرف الراء )كبير لحرية التعبير .....ومع هذا وين تتذكر كلمة #ثورة يهيج عليه الحكاك ويولي يعيط وكشاكشو طالعة ويقول ما معناه الثورة مشات وتعدات وحل محلها سيستامنا وقف انتهى (اش نكره الكلمة!😜 )....يا سي لطفي الثورة لا مشات ولا تعدات وهاهي تحيرت كي البرد القديم انتقمت من سيستامكم في الانتخابات الأخيرة .....مع ان سي قيس سعيد لا يمثلها ولا يمكن يكون رمزها لا هو ولا بعض انصارو اللي يزمجرو على الفايسبوك ويتحلفو في العبادصباح الخير".